Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: Στα χέρια της Αστυνομίας ο συζυγοκτόνος

Έπειτα από πολύωρες διαπραγματεύσεις, συνελήφθη ο δράστης. Απειλούσε να αυτοκτονήσει.

Συνελήφθη από αστυνομικούς ο συζυγοκτόνος της Ιεράπετρας, ο οποίος απειλούσε να βάλει τέλος στη ζωή του. Έπειτα από περίπου 7,5 ώρες διαπραγματεύσεων, σύμφωνα με πληροφορίες, μόλις ο 54χρονος πλησίασε τους αστυνομικούς και τον μεγάλο του γιο που βρισκόταν στο σημείο, τον προσέγγισαν οι διασώστες του ΕΚΑΒ για να του δώσουν τις πρώτες βοήθειες εξαιτίας του τσουχτερού κρύου που επικρατεί στην περιοχή.

Στη συνέχεια οδηγήθηκε στο ασθενοφόρο που τον μετέφερε, συνοδεία αστυνομικής δύναμης, στο νοσοκομείο της Ιεράπετρας.

Τι είπε ο συζυγοκτόνος δευτερόλεπτα μετά το έγκλημα

Απόλυτα ψύχραιμος εμφανίστηκε αμέσως μετά την δολοφονία της πρώην συζύγου του, ο 54χρονος άνδρας που μαχαίρωσε μέχρι θανάτου την 48χρονη Ν.Μ.

Σύμφωνα με τη μαρτυρία της διευθύντριας του ξενοδοχείου όπου έγινε η άγρια δολοφονία, ο δράστης ήταν απόλυτα ψύχραιμος, ενώ είχε προαναγγείλει την πρόθεσή του να την σκοτώσει.

Η 48χρονη έφυγε σήμερα το πρωί από το σπίτι όπου έμενε με τον νέο της σύντροφο στην Ιεράπετρα, για να πάει στο ξενοδοχείο στην περιοχή της Περιστεράς προκειμένου να κάνει ένα δοκιμαστικό για να πιάσει δουλειά.

«Η κοπέλα ήρθε το πρωί να κάνει δοκιμαστικά για να δούμε αν θα την πάρουμε του χρόνου. Αυτός, όπως μάθαμε, την ακολούθησε από το σπίτι της. Η μητέρα μου βρισκόταν στο πάρκινγκ όταν η κοπέλα έφτασε στο ξενοδοχείο, συνοδευόμενη από τον φίλο της. Ο φίλος της έφυγε και στη συνέχεια η 48χρονη μπήκε μέσα και πλησίασε την μητέρα μου. Εκείνη την ώρα μπαίνει αυτός με τη μηχανή του μέσα στο πάρκινγκ και την εμβολίζει, την ρίχνει κάτω. Σηκώνεται η Νεκταρία και η μητέρα μου φεύγει για να πάει να τηλεφωνήσει στην αστυνομία. Όταν επέστρεψε η μητέρα μου είδε τον 54χρονο πάλι στο πάρκινγκ απόλυτα ψύχραιμο. Εκείνη δεν γνώριζε ότι λίγα δευτερόλεπτα πριν την είχε σκοτώσει. Και του λέει «Πού είναι η …; Τί της έκανες;» και της απαντά «Είχαμε προηγούμενα» και φεύγει», ανέφερε μιλώντας στο cretapost, η διευθύντρια του ξενοδοχείου, περιγράφοντας και τις επόμενες κινήσεις του δολοφόνου: «Στην είσοδο δεν έπαιρνε μπροστά η μηχανή του. Την παρατάει και φεύγει με τα πόδια και πάει στο δίπλα χωράφι, που είναι γκρεμός. Εκεί απειλεί εδώ και τρεις ώρες να αυτοκτονήσει με τους αστυνομικούς να βρίσκονται στο σημείο».

Ξαδέρφη συζυγοκτόνου: Κρίμα κι άδικο για την Νεκταρία – Είχε σχέση με τον καλύτερο φίλο του

Σε κατάσταση σοκ βρίσκονται και οι συγγενείς του 54χρονου συζυγοκτόνου, μετά την είδηση της άγριας δολοφονίας της 48χρονης Νεκταρίας σε ξενοδοχειακή μονάδα στην Περιστερά της Ιεράπετρας.

Μία ξαδέρφη του συζυγοκτόνου, μιλώντας στο cretapost αναφέρει πως είχαν πάρει εδώ και κάποιο καιρό διαζύγιο, ωστόσο πρόσφατα ο 54χρονος έμαθε ότι διατηρούσε σχέση με τον επιστήθιο φίλο του.

«Χθες ο ξάδερφός μου έμαθε ότι η Νεκταρία είχε σχέση με τον, επί 35 χρόνια, επιστήθιο φίλο του. Μάλιστα, είδε και μία φωτογραφία που είχε ανεβάσει ο φίλος του μαζί με την πρώην σύζυγό του στα social media. Πιθανότατα αυτό τον εξόργισε και έκανε ότι έκανε», τόνισε χαρακτηριστικά η ξαδέρφη του δράστη.

Η ίδια περιγράφει πως η σχέση του 54χρονου με τα παιδιά του είναι εξαιρετική, ενώ ο δράστης φαίνεται να έχει αδυναμία στον μεγαλύτερο γιο του.

«Η σχέση με τα παιδιά του ήταν εξαιρετική. Ειδικά με τον μεγάλο του γιο που του είχε αδυναμία. Τώρα στις διαπραγματεύσεις που γίνονται για να μην βάλει τέλος στη ζωή του συμμετέχει και ο γιος του. Αν δεν συμμετείχε, θεωρώ ότι ήδη θα είχε πέσει στον γκρεμό», επεσήμανε σχετικά ξαδέρφη του 54χρονου.

