Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: ο “χάρτης” με τα κρούσματα της Παρασκευής

Σε ποιες περιοχές εντοπίστηκαν, το τελευταίο 24ωρο, φορείς του νέου ιού. Αναλυτικά στοιχεία από τον ΕΟΔΥ

Μεγάλωσε περαιτέρω την Παρασκευή η “μαύρη λίστα” των θυμάτων της COVID-19 στη χώρα μας, ενώ σε υψηλά επίπεδα διατηρείται ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών στις ΜΕΘ ανά την επικράτεια, ενώ ο ΕΟΔΥ ανακοίνωσε 3.643 νέα κρούσματα.

Σε ό,τι αφορά στη γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων, τα περισσότερα καταγράφηκαν στη Θεσσαλονίκη (661), ενώ στην Αττική βρέθηκαν 599. Τριψήφιο αριθμό κρουσμάτων, είχαμε στην Αχαΐα (107), στην Λάρισα (246), στη Μαγνησία (148), στη Μεσσηνία (100) και στην Πιερία (103)

Η γεωγραφική κατανομή των νέων κρουσμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα:

