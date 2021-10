Κόσμος

G20: μπλόκο από διαδηλωτές έξω από το συνεδριακό κέντρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Oι ακτιβιστές προχώρησαν σε καθιστική, ειρηνική διαμαρτυρία στην κεντρική λωρίδα κυκλοφορίας και οι καραμπινιέροι τους απομάκρυναν "σηκωτούς".

Διαδηλωτές που διαμαρτύρονται για τις περιβαλλοντικές καταστροφές προσπάθησαν να μπλοκάρουν την οδό Κριστόφορο Κολόμπο, η οποία οδηγεί στην συνοικία Έουρ στο συνεδριακό κέντρο της οποίας διεξάγεται η σύνοδος της G20.

Oι ακτιβιστές προχώρησαν σε καθιστική, ειρηνική διαμαρτυρία στην κεντρική λωρίδα κυκλοφορίας και οι καραμπινιέροι τους απομάκρυναν "σηκωτούς".

Δεκάδες άτομα συνεχίζουν να μπλοκάρουν την πλαϊνή λωρίδα κυκλοφορίας της Κριστόφορο Κολόμπο, αλλά η διέλευση των οχημάτων έχει ξαναρχίσει κανονικά.

"Αν δεν αλλάξει κάτι, θα μπλοκάρουμε την πόλη" είναι το σύνθημα των διαδηλωτών, οι οποίοι κατευθύνθηκαν επίσης προς το ιταλικό υπουργείο Περιβάλλοντος που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Blue Flag 2021: με “άρωμα” Ελλάδας η ισραηλινή άσκηση - εντυπωσιακές εικόνες

Εκβίαζαν με βίντεο τον Δήμαρχο Ωραιοκάστρου

Αλλαγή ώρας: Πότε γυρνάμε τα ρολόγια μια ώρα πίσω