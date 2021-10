Κοινωνία

Αλέξης Μανθεάκης: Πέθανε ο εκπρόσωπος Τύπου της Αθηνάς Ωνάση

Έφυγε από τη ζωή ο εκπρόσωπος Τύπου της Αθηνάς Ωνάση, Αλέξης Μανθεάκης.



Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών έ ο Αλέξης Μανθεάκης, παλιός εκπρόσωπος Τύπου της Αθηνάς Ωνάση. Ο Αλέξης Μανθεάκης τα τελευταία χρόνια είχε αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας και είχε αφιερωθεί στη συγγραφή βιβλίων.

Το βιβλίο που τον έκανε γνωστό

Αίσθηση είχε προκαλέσει όταν πριν μερικά χρόνια είχε γράψει το βιβλίο «Αθηνά: Στο μάτι του κυκλώνα». Ουσιαστικά επρόκειτο για «μια εκ των έσω μαρτυρία για τη ζωή της πλουσιότερης κοπέλας στον κόσμο».

Ποιος ήταν ο Αλέξης Μανθεάκης

Ο Αλέξης Μανθεάκης γεννήθηκε τον Φεβρουάριο του 1953 στην Τάνγκα της πρώην Τανγκανίκας και μεγάλωσε στην Κένυα. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία, Επικοινωνία και Δημιουργική Γραφή στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ και εργάστηκε στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση στο Λονδίνο και στην Ελλάδα.

Είχε γράψει άρθρα για πολλά έντυπα, μεταξύ των οποίων το Vanity Fair και το Esquire και είχε δώσε συνεντεύξεις στο CNN, τους Sunday Times, τον Guardian, το BBC, το NBC, το Playboy, το History Channel, το Point de Vue, το USA Today, το People, το Al Jazeera και άλλα.

Η φήμη του εκτινάχθηκε όταν ανέλαβε την εκπροσώπηση της κληρονόμου του Αριστοτέλη Ωνάση, Αθηνάς, και του πατέρα της Τιερί Ρουσέλ, στα χρόνια που έλαβε χώρα η μεγάλη δικαστική διαμάχη μεταξύ της οικογένειας του μεγιστάνα και των Ελλήνων διαχειριστών του Ιδρύματος «Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης».

