Super League: ξεχωρίζει το ντέρμπι στο ΟΑΚΑ

Αυλαία στην 8η αγωνιστική του πρωταθλήματος που περιλαμβάνει και την ενδιαφέρουσα αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Με τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ να αγωνίζονται το Σάββατο (30/10) και μάλιστα την ίδια ώρα (19:30), ανοίγει η αυλαία της 8ης αγωνιστικής τους πρωταθλήματος της Super League που περιλαμβάνει και την ενδιαφέρουσα αναμέτρηση ανάμεσα σε ΑΕΚ και Άρη στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Λίγες ημέρες πριν τις ευρωπαϊκές τους υποχρεώσεις - κόντρα σε Άιντραχτ Φρανκφούρτης και Κοπεγχάγη, αντίστοιχα - Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ φιλοδοξούν να συνεχίσουν με νίκες τις εγχώριες υποχρεώσεις τους. Οι αήττητοι και πρωτοπόροι «ερυθρόλευκοι» φιλοξενούνται στο Αγρίνιο από τον ντεφορμέ Παναιτωλικό ενώ οι «ασπρόμαυροι» περιμένουν στη Θεσσαλονίκη τον Απόλλωνα Σμύρνης που έρχεται από την πρώτη φετινή του επιτυχία.

Την Κυριακή (31/11), ο Ατρόμητος θα αναζητήσει στη Φθιώτιδα (15:00) το παρθενικό του «τρίποντο» απέναντι στην αξιόμαχη Λαμία ενώ στη Λεωφόρο (17:15), που θα έχει τελικά κόσμο, Παναθηναϊκός και ΟΦΗ θέλουν τη νίκη που θα τους διατηρήσει εντός στόχων. Στις 19:30 διεξάγονται δυο αναμετρήσεις: στους «Ζωσιμάδες» ο τοπικός ΠΑΣ και ο Αστέρας Τρίπολης θα προσπαθήσουν να ανασυνταχθούν έπειτα από τον αποκλεισμό τους από το θεσμό του Κυπέλλου, ενώ στο Μαρούσι οι φορμαρισμένοι ΑΕΚ και Άρης υπόσχονται ένα άκρως συναρπαστικό παιχνίδι.

Η αυλαία της 8ης αγωνιστικής πέφτει το βράδυ της Δευτέρας (1/11) στη Νεάπολη (19:30, με τον ανεβασμένο Ιωνικό να φιλοξενεί τον εξαιρετικό φέτος Βόλο.

Αναλυτικά το πρόγραμμα της 8ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος της Super League:

Σάββατο 30 Οκτωβρίου 2021

19:30 Γήπεδο Τούμπας, ΠΑΟΚ - Απόλλων Σμύρνης

19:30 Γήπεδο Παναιτωλικού, Παναιτωλικός - Ολυμπιακός

Κυριακή 31 Οκτωβρίου 2021

15:00 «Αθανάσιος Διάκος», Λαμία - Ατρόμητος

17:15 «Απόστολος Νικολαΐδης», Παναθηναϊκός - ΟΦΗ

19:30 Ολυμπιακό Στάδιο, ΑΕΚ - Άρης

19:30 Εθνικό Στάδιο Ιωαννίνων «Οι Ζωσιμάδες», ΠΑΣ Γιάννινα - Αστέρας Τρίπολης

Δευτέρα 1 Νοεμβρίου

19:30 Γήπεδο Νεάπολης, Ιωνικός - ΝΠΣ Βόλος

