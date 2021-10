Καιρός

Καιρός: Συννεφιά και κατά τόπους βροχές την Κυριακή

Σε ποιες περιοχές αναμένονται καταιγίδες, πρόσκαιρα ισχυρές. Σε ποια επίπεδα θα κυμανθεί ο υδράργυρος. Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή.

Νεφώσεις και τοπικές βροχές συνθέτουν το σκηνικό του καιρού την Κυριακή στο μεγαλύτερο τμήμα της χώρας. Στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου αναμένονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, που πιθανώς να είναι πρόσκαιρα ισχυρές. Στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες, στην Εύβοια και στα νησιά του βόρειου Αιγαίου θα επικρατήσει αυξημένη συννεφιά με τοπικές βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις. Η ορατότητα στα βόρεια, τις πρωινές κυρίως ώρες, θα είναι κατά τόπους περιορισμένη.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 3-5 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν νοτιοανατολικοί άνεμοι 3-5 και βαθμιαία έως 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στα βόρεια τους 18 με 19 βαθμούς και στα υπόλοιπα τμήματα της επικράτειας τους 20 με 22 βαθμούς Κελσίου.

Στην Αττική προβλέπονται αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι-βορειοανατολικοί, εντάσεως 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες παροδικές νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί ασθενείς. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

Στη Μακεδονία και στη Θράκη ο καιρός αναμένεται γενικά αίθριος, με παροδικές νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά. Η ορατότητα τις πρωινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητοί 3-4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4-6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 3 έως 19 βαθμούς Κελσίου, ενώ στη δυτική Μακεδονία θα είναι κατά τόπους 3-4 βαθμούς χαμηλότερη και τις πρωινές ώρες θα σημειωθεί τοπικός παγετός.

Στα νησιά του Ιονίου, στην Ήπειρο, στη δυτική Στερεά και στη δυτική Πελοπόννησο ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος στα βόρεια, ενώ αναμένονται παροδικές νεφώσεις στα νότια. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3-5 και στο νότιο Ιόνιο 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ωστόσο κατά τόπους στην Ήπειρο θα είναι 3-5 βαθμούς χαμηλότερη.

Στη Θεσσαλία, στην ανατολική Στερεά και στην ανατολική Πελοπόννησο θα επικρατήσουν νεφώσεις με τοπικές βροχές. Ειδικότερα στη νότια Πελοπόννησο πιθανώς να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί 3-5 και στα νότια τοπικά 6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου, ενώ στα βόρεια θα είναι 2-3 βαθμούς χαμηλότερη.

Στην Εύβοια αναμένονται νεφώσεις με βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοανατολικοί, εντάσεως 3-5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

Στις Κυκλάδες και στην Κρήτη ο καιρός προβλέπονται νεφώσεις με βροχές και καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρα ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3-4 και στα δυτικά βορειοανατολικοί έως 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 21 βαθμούς Κελσίου.

Στα νησιά του βόρειου Αιγαίου θα επικρατήσει συννεφιά με βροχή, ενώ και στα Δωδεκάνησα και στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου προβλέπονται βροχές και καταιγίδες, που πρόσκαιρα πιθανώς να είναι ισχυρές. Οι άνεμοι θα πνέουν στα βόρεια βορειοανατολικοί 4-6 μποφόρ, με βαθμιαία εξασθένηση και στα νότια νοτιοανατολικοί 3-5 και βαθμιαία τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 15 έως 22 βαθμούς Κελσίου.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Στα δυτικά προβλέπονται αραιές νεφώσεις, που βαθμιαία θα πυκνώσουν και από το απόγευμα θα σημειωθούν τοπικές βροχές και τις βραδινές ώρες στο Ιόνιο θα εκδηλωθούν σποραδικές καταιγίδες. Στις Κυκλάδες, στην Κρήτη, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα θα υπάρχουν αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες, που βαθμιαία θα περιοριστούν στα νοτιοανατολικά. Τα φαινόμενα στα Δωδεκάνησα πιθανώς να είναι ισχυρά. Στην υπόλοιπη χώρα προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες στα ανατολικά ηπειρωτικά, στις Σποράδες και στην Εύβοια μέχρι το απόγευμα, όπου υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν τοπικές βροχές. Η ορατότητα τις πρωινές και βραδινές ώρες θα είναι κατά τόπους περιορισμένη στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, όπου πιθανώς να σχηματιστούν και ομίχλες.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά νότιοι-νοτιοανατολικοί 3 με 4 και από το απόγευμα στο Ιόνιο 5-6 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5, στα νότια πελάγη τοπικά 6 μποφόρ και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4-6 μποφόρ στρεφόμενοι από αργά το βράδυ σε βορείων διευθύνσεων με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φθάσει στα βόρεια τους 18-19 βαθμούς και στα υπόλοιπα τους 20-22 βαθμούς Κελσίου.

