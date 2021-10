Υγεία - Περιβάλλον

Επίθεση στον Βασιλακόπουλο – ΕΚΠΑ: Απαράδεκτο να προπηλακίζονται γιατροί

Η ανακοίνωση της Ιατρικής Σχολής για την επίθεση σε ταβέρνα κατά του Θεόδωρου Βασιλακόπουλου.



«Είναι απαράδεκτο μέσα στην κορύφωση του τέταρτου κύματος της πανδημίας, εργαζόμενοι σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, όχι μόνο να μην τηρούν τα μέτρα για την προστασία των καταναλωτών αλλά και να προπηλακίζουν λειτουργούς της υγείας που υπηρετούν με συνέπεια το ιατρικό καθήκον, όπως συνέβη σήμερα εις βάρος καθηγητών Πνευμονολογίας της Ιατρικής Σχολής» αναφέρει η Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ για το περιστατικό σε ταβέρνα στην Καλαμπάκα.

«Η ανευθυνότητα των αρνητών του εμβολιασμού και της τήρησης των μέτρων προστασίας αποτελεί τη μεγαλύτερη απειλή για τη δημόσια υγεία» υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της Ιατρικής Σχολής.

Ο καθηγητής πνευμονολογίας, Θεόδωρος Βασιλακόπουλος το βράδυ του Σαββάτου κατήγγειλε ότι έπεσε θύμα επίθεσης σε ταβέρνα επειδή ζήτησε να γίνουν έλεγχοι στα πιστοποιητικά εμβολιασμού για τον κορονοϊό. Ο καθηγητής σημείωσε πως βρέθηκε μαζί με 20-25 πνευμονολόγους σε ταβέρνα στο Καστράκι Καλαμπάκας, όπου έγινε στόχος του ιδιοκτήτη και του γιου του.

