Ο Βασιλακόπουλος προπηλακίστηκε σε ταβέρνα

Ο γνωστός πνευμονολόγος δέχθηκε επίθεση όταν σύμφωνα με όσα καταγγέλλει ζήτησε από τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας να ελέγχει τα πιστοποιητικά εμβολιασμού των πελατών.

Ένταση δημιουργήθηκε σήμερα το απόγευμα σε ταβέρνα στο Καστράκι του δήμου Μετεώρων και ο βασικός λόγος της διένεξης ήταν όταν ζητήθηκε από γιατρούς που βρισκόταν σε τραπέζι, προς την ιδιοκτησία της ταβέρνας, να γίνεται ο έλεγχος των πελατών για πιστοποιητικά εμβολιασμού κατά την είσοδο στο χώρο.

Μεταξύ των ιατρών ήταν και ο καθηγητής πνευμονολογίας Θ. Βασιλακόπουλος ο οποίος με δηλώσεις του σε τηλεοπτικούς σταθμούς ανέφερε, «Όταν ζητήσαμε με ευγενικό τρόπο να γίνεται έλεγχος στους πελάτες των πιστοποιητικών εμβολιασμού, μας έδιωξαν, μας έβρισαν, με προπηλάκισαν, με έριξαν κάτω, μου έσκισαν το πουκάμισο, με απείλησαν ότι θα έρθουν να με βρουν στο νοσοκομείο που δουλεύω στην Αθήνα, και θα μου κάψουν το αυτοκίνητο».

Ο κ. Βασιλακόπουλος αφού απέδωσε αυτό που συνέβη σε «φαινόμενα παραλογισμού» ανέφερε ακόμη πως εκλήθη η αστυνομία, ήρθαν τα περιπολικά κατέγραψαν το γεγονός, έγιναν μηνύσεις και η υπόθεση έχει πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.

