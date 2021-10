Οικονομία

“Ελλάδα 2.0” - ΟΑΕΔ: Οι μεταρρυθμίσεις και οι δράσεις που θα υλοποιηθούν

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η επόμενη μέρα του ΟΑΕΔ, μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Κεντρικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει ο Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στο πλαίσιο του ολοκληρωμένου «Προγράμματος για τους Πολλούς» που έχει σχεδιάσει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, με στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των πόρων 2,6 δισ. ευρώ που του αναλογούν από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τον ΟΑΕΔ, οι δράσεις του Οργανισμού αφορούν σε πόρους άνω των 2,1 δισ. ευρώ, δηλαδή πάνω από το 80% του συνόλου των δράσεων του υπουργείου, μέσω του Εθνικού Σχεδίου «Ελλάδα 2.0».

Όπως αναφέρει ο ΟΑΕΔ, «ο συνδυασμός αναγκαίων μεταρρυθμίσεων και σημαντικών επενδύσεων στις ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης θα συμβάλει καίρια στην εθνική προσπάθεια ανάκαμψης και στην καταπολέμηση της ανεργίας.

Στην προσπάθεια στήριξης του εργατικού δυναμικού, η κατάρτιση θα έχει σημαίνοντα ρόλο ως "όπλο για την οικονομία του αύριο" για τη δημιουργία ίσων ευκαιριών για όλους σε μια αγορά εργασίας όπου οι ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες θα αποτελούν βασικό "εργαλείο" για την εργασιακή ένταξη, επανένταξη και ανέλιξη, καθώς και για την αύξηση της παραγωγικότητας.

Οι δράσεις θα απορροφήσουν πάνω από 1 δισ. ευρώ για την κατάρτιση 150.000 πολιτών, μέχρι το τέλος του 2022 και συνολικά 500.000 πολιτών, μέχρι το τέλος του 2025, στις βασικές ψηφιακές δεξιότητες και σε τομείς αιχμής και ειδικότητες υψηλής ζήτησης, με στόχο να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες απαιτήσεις της αγοράς εργασίας.

Για να διασφαλιστεί η αποδοτικότητα της κατάρτισης, ώστε να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος και οι επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο να έχουν το επιθυμητό – και μετρήσιμο – αποτέλεσμα για τη χώρα, έχει προβλεφθεί ολοκληρωμένη μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου, με κεντρικούς άξονες την αξιολόγηση, την πιστοποίηση, τον ποιοτικό έλεγχο και τη διαφάνεια αποτελεσμάτων και εκροών, με στόχο τη συνεχή βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη ριζική αναθεώρηση και τον εκσυγχρονισμό του συστήματος αναβάθμισης δεξιοτήτων του ενεργού πληθυσμού.

Η νέα στρατηγική προβλέπει συστηματική και διαρκή αξιολόγηση των παρόχων, την ανεξάρτητα πιστοποιημένη απόκτηση δεξιοτήτων, τη διαρκή διασύνδεση της κατάρτισης με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας, συνεργασία με παρόχους υψηλού επιπέδου και με αξιοπιστία και σύστημα αποπληρωμής, βάσει αποτελεσμάτων. Επίσης, η μεταρρύθμιση προβλέπει τη σύσταση ενός Εθνικού Συμβουλίου για τις Δεξιότητες για τον καλύτερο συντονισμό και σχεδιασμό και τη δημιουργία Εθνικής Στρατηγικής για τις Δεξιότητες για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση με όραμα, στόχους και ορόσημα.

Οι νέες πολιτικές για τους ανέργους περιλαμβάνουν 540 εκατ. ευρώ για ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, με τις οποίες θα δημιουργηθούν περισσότερες από 74.000 νέες θέσεις εργασίας, με έμφαση σε ομάδες που αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα ένταξης και επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Σε αυτές τις δράσεις περιλαμβάνονται οι εξής:

15.000 θέσεις εργασίας 6 μηνών, συνοδευόμενες από 3 μήνες εντατικής κατάρτισης σε τομείς υψηλής ζήτησης (κυρίως ψηφιακής οικονομίας), με προϋπολογισμό 92 εκατ. ευρώ.

12.000 θέσεις απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας για νέους 18-30 ετών, με προϋπολογισμό 68 εκατ. ευρώ.

10.000 θέσεις εργασίας 1-2 ετών για ειδικές και ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού (π.χ. άνεργες μητέρες, μακροχρόνια άνεργοι άνω των 55 ετών, ΑμεΑ), με προϋπολογισμό 111 εκατ. ευρώ.

10.000 θέσεις εργασίας 18 μηνών για μακροχρόνια ανέργους άνω των 45 ετών σε περιοχές-θύλακες υψηλής ανεργίας, με προϋπολογισμό 120 εκατ. ευρώ.

5.000 θέσεις εργασίας 15 μηνών στο πλαίσιο της ανάπτυξης της πράσινης οικονομίας, με έμφαση στις γυναίκες και με προϋπολογισμό 50 εκατ. ευρώ.

Οι δράσεις θα πλαισιωθούν από τη μεταρρύθμιση στον σχεδιασμό των προγραμμάτων ενεργητικής πολιτικής, με στόχο την απλούστευση, την ταχύτερη διαδικασία πρόσληψης και αποπληρωμής, καθώς και την υψηλότερη απορροφητικότητα και στενότερη διασύνδεσή τους με τις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της πραγματικής οικονομίας.

Στον τομέα των παθητικών πολιτικών, θα υλοποιηθεί πιλοτικό πρόγραμμα, ύψους 104 εκατ. ευρώ, για την αποτελεσματικότερη στήριξη των ανέργων, με ιδιαίτερη έμφαση στους μακροχρόνια ανέργους και με στόχο την ταχύτερη εργασιακή επανένταξή τους.

Επιπλέον, 274 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν για τον εξοπλισμό, την ανακαίνιση και την κατασκευή νέων εργαστηρίων και υποδομών, καθώς και για επικαιροποιημένα προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης στις αναβαθμισμένες δομές του ΟΑΕΔ.

Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνονται η αναθεώρηση και ο εκσυγχρονισμός των προγραμμάτων σπουδών, η βελτίωση του ποιοτικού ελέγχου των δομών και η προώθηση συνεργασιών με επιχειρήσεις και φορείς της οικονομίας.

Για την επιτυχημένη υλοποίηση των παραπάνω, ο ΟΑΕΔ θα εκσυγχρονιστεί και θα ενισχυθεί με 101 εκατ. ευρώ για την επιμόρφωση και την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού του, καθώς και των ψηφιακών και των κτιριακών υποδομών του. Πολλά έργα αφορούν την ψηφιακή μετάβαση του Οργανισμού και τη δημιουργία νέων εργαλείων σύζευξης προσφοράς και ζήτησης στην αγορά εργασίας, συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, κυβερνοασφάλειας, καθώς και σύστημα διάγνωσης και πρόγνωσης των αναγκών της αγοράς εργασίας, που να παρέχει έγκαιρα έγκυρα στοιχεία για τον σχεδιασμό στοχευμένων δράσεων και πολιτικών».

Σε δήλωσή του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο διοικητής του ΟΑΕΔ Σπύρος Πρωτοψάλτης, επισημαίνει ότι το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» αποτελεί μια ιστορική ευκαιρία για τη χώρα για μεγάλες επενδύσεις και μεταρρυθμίσεις που θα αποφέρουν πολλαπλασιαστικά οφέλη στην οικονομία και την κοινωνία. Όπως τονίζει, «ο ΟΑΕΔ αναλαμβάνει κομβικό ρόλο στην αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου, με σχέδιο και δράσεις που στοχεύουν στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και της απασχόλησης, στη στήριξη και την ενδυνάμωση του εργατικού δυναμικού, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας». «Σε αυτό το πλαίσιο, είναι αναγκαίος και ο εκσυγχρονισμός του Οργανισμού, ώστε να πετύχει τους στόχους με ταχύτητα, ευελιξία και αποτελεσματικότητα» υπογραμμίζει ο κ. Πρωτοψάλτης.

Ειδήσεις σήμερα:

Επίθεση στον Βασιλακόπουλο – ΕΚΠΑ: Απαράδεκτο να προπηλακίζονται γιατροί

Μεσολόγγι: 16χρονος δίνει ζωή με τον θάνατό του σε επτά άτομα

Θεσσαλονίκη: βρέθηκαν πατέρας και κόρη στον Χορτιάτη