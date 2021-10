Υγεία - Περιβάλλον

Ο Βασιλακόπουλος για την επίθεση σε ταβέρνα: Εξαγριώθηκαν και μας πέταξαν έξω

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε στον ΑΝΤ1 ο καθηγητής πνευμονολογίας για το περιστατικό σε ταβέρνα στην Καλαμπάκα. Η πρόθεση του να ζητήσει αστυνομική προστασία και η αντιπαράθεση με Δαβερώνη.

Για τον προπηλακισμό που δέχτηκε ο ίδιος μαζί με συναδέλφους του σε ταβέρνα στην Καλαμπάκα, μίλησε ο καθηγητής Πνευμονολογίας Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι»

Όπως είπε ο κ. Βασιλακόπουλος μετά το περιστατικό επικοινώνησε μαζί του ο Δήμαρχος Καλαμπάκας και του ζήτησε «συγγνώμη» για το συμβάν.

Σύμφωνα με τον κ. Βασιλακόπουλο, σχετικά με το περιστατικό είπε, ότι άλλος συνάδεφός ζήτησε με ευγενικό τρόπο από τους καταστηματάρχες για λόγους δημόσιας υγείας να κάνουν έλεγχο στα πιστοποιητικά εμβολιασμού, εξαγριώθηκαν μας πέταξαν έξω, μας φέρθηκαν πάρα πολύ άσχημα.

Αναφερόμενος στα όσα είπε Γιάννης Δαβερώνης, Πρόεδρος εστιατόρων Αττικής ότι «κάποιος πρέπει να με συμμαζέψει γιατί έχω ξεφύγει» είπε ότι αυτές οι εκφράσεις είναι απαράδεκτες.

Όπως είπε ο κ. Βασιλακόπουλος δεν στοχοποιεί την εστίαση «ήμουν απο τους επιστήμονες που πρώτος βγήκα και είπα να ανοίξει η εστίαση και να διαχωριστεί από τα μπαρ διασκέδαση».

Και πρόσθεσε: «θέλω να λειτουργήσει η εστίαση για όλους τους Έλληνες, αλλά πρέπει να λειτουργήσει με μέτρα. Αν δεν κάνουμε τους ελέγχους θα υπάρχει μεγάλη διασπορά του ιού»

Τέλος, σχετικά με το περιστατικό είπε πως «δεν έχω υποβάλει μήνυση, ούτε πρόκειται να υποβάλω, ο σκοπός δεν είναι να τιμωρήσω κανέναν, στόχος είναι να κάνουμε καλό στην κοινωνία».

"Θα ζητήσω αστυνομική προστασία"

Ο Θεόδωρος Βασιλακόπουλος, σε νέα παρέμβαση του στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Πρωινοί Τύποι», τόνισε ότι θα ζητήσει αστυνομική προστασία γιατί όπως είπε οι απειλές που δέχεται είναι αδιανόητες.

Ωστόσο, στην συζήτηση παρενέβη και ο πρόεδρος εστιατόρων Αττικής Γιάννης Δαβερώνης, ο οποίος καταδίκασε την επίθεση στον κ. Βασιλακόπουλο, ωστόσο είπε πως πρέπει να βρεθούν λύσεις. Τόνισε την πρόθεση των επαγγελματιών της εστίασης να προχωρήσουν οι εμβολιασμοί και κάλεσε τον κ. Βασιλακόπουλο να μην φοβάται τους ανθρώπους της εστίασης.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι πρέπει να σταματήσει η στοχοποίηση του κλάδου της εστίασης και τόνισε ότι ο ίδιος σαν πρόεδρος προσπαθεί να πραστατεύσει τον κλάδο, «αλλά μαζί με την δημόσια υγεία υπάρχει και η οικονομία», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο κ. Βασιλακόπουλος τόνισε εκ νέου ότι πέρσι έδωσε μάχη για να ανοίξει η εστίαση ενώ απαντώντας, είχε πει νωρίς το πρωί, ο Γιάννης Δαβερώνης Αττικής ότι «κάποιος πρέπει να με συμμαζέψει γιατί έχω ξεφύγει» ο κ. Βασιλακόπουλος είπε ότι «με τέτοια εκπροσώπηση συνδικαλιστική δεν θα πάμε μπροστά».

Η αναφορά αυτή προκάλεσε την αντίδραση του κ. Δαβερώνη ο οποίος απάντησε ότι τον κρίνουν οι άνθρωποι της εστίασης και ότι δεν έχει τίποτα με τον κ. Βασιλακόπουλο.

Ο κ. Δαβερώνης τόνισε ότι οι επιχειρηματίες στον κλάδο της εστίασης θέλουν να μπουν σε μια κανονικότητα και ότι «πρέπει να προστατέψουμε οικονομικά τους επιχειρηματίες», ενώ σημείωσε ότι «το συγκεκριμένο επεισόδιο δεν αφορά όλο τον κλάδο της εστίασης.

Την επίθεση στον Θεόδωρο Βασιλακόπουλο καταδικάζει με ανακοίνωσή της η Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας. Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Ως Ένωση Πνευμονολόγων Ελλάδας καταδικάζουμε απερίφραστα την αήθη συμπεριφορά με ύβρεις και προπηλακισμούς στο πρόσωπο του Καθηγητή Πνευμονολογίας Θοδωρή Βασιλακόπουλου χθες το απόγευμα. Ανάλογες συμπεριφορές εναντίον όλων των εκπροσώπων της επιστημονικής κοινότητας, εκτός από την ομόθυμη καταδίκη, απαιτούν και την ανάληψη άμεσων πρωτοβουλιών από την πολιτεία, με σκοπό τη διασφάλιση της απρόσκοπτης άσκησης του ιατρικού λειτουργήματος, έχοντας ως συμμάχους την πλειοψηφία των πολιτών, οι οποίοι τάσσονται υπέρ της τήρησης των θεσμών και της νομιμότητας. Η ειδικότητα της Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας απέδειξε ότι αποτελεί βασικότατο πυλώνα της ιατρικής επιστήμης ενάντια στον νέο κορονοϊό, έχοντας προσφέρει από την πρώτη στιγμή τα μέγιστα σε ήθος, ενσυναίσθηση και επιστημονική γνώση, με κύριο γνώμονα την προάσπιση και διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας της πατρίδας μας από κάθε βαθμίδα παροχής υπηρεσιών υγείας».

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Χλωρός: πιθανό ένα lockdown όταν τα πράγματα ξεφεύγουν (βίντεο)

Μεσολόγγι: 16χρονος δίνει ζωή με τον θάνατό του σε επτά άτομα

Θεσσαλονίκη: βρέθηκαν πατέρας και κόρη στον Χορτιάτη