Βραβείο “Αθηναγόρας”: Το Οικουμενικό Πατριαρχείο τίμησε Μπουρλά, Γιανκόπουλο και Κυρατσούς

Το Τάγμα των Αρχόντων του Οικουμενικού Πατριαρχείου, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, βράβευσε με το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων “Αθηναγόρας” τους ανθρώπους που συνεισέφεραν τα μέγιστα στην μάχη εναντίον της πανδημίας που καθήλωσε τον πλανήτη, σε μια εκδήλωση με πολλαπλά κοινωνικά και πνευματικά μηνύματα.

Ο ομογενής Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer, Δρ. Αλβέρτος Μπουρλάς (Dr. Albert Bourla), οι συνεργάτες του και επικεφαλής της BioNTech, Ουγκούρ Σαχίν (Ugur Sahin) και Οζλέμ Τουρέτσι (Ozlem Tureci), ο Πρόεδρος της Regeneron Pharmaceuticals, Δρ. Γεώργιος Γιανκόπουλος (Dr George Yancopoulos) και ο Αντιπρόεδρος Ερευνών της εταιρείας, Δρ. Χρήστος Κυρατσούς (Dr. Christos Kyratsous) έλαβαν την τιμητική διάκριση ως επιβράβευση μιας επιστημονικής προσπάθειας που έφερε εντυπωσιακά και άμεσα αποτελέσματα, την ώρα που η COVID-19 σάρωνε παγκοσμίως.



Συντονιστής του προγράμματος ήταν ο πρώην Υπουργός Υγείας - και νυν Άρχων του Πατριαρχείου - Άλεξ Άζαρ (Alex Azar), ο οποίος είχε τον πολιτικό συντονισμό στην εκπόνηση του προγράμματος “Operation Warp Speed”, την πρώτη περίοδο κυκλοφορίας των εμβολίων.



“Το μεγαλύτερο δικαίωμα στην ζωή, είναι η ίδια η ζωή. Ευχαριστώ Δρα Μπουρλά, ευχαριστώ Δρα Γιανκόπουλε”, ανέφερε, εν μέσω χειροκροτημάτων, προς τους παρευρισκόμενους, ο επικεφαλής του Τάγματος “Άγιος Ανδρέας”, Δρ. Αντώνιος Λυμπεράκης (Dr. Anthny J. Limberakis).



“Το βραβείο αφορά συνολική προσπάθεια”



Όπως προέβλεπε το πρόγραμμα, πριν από την απονομή των βραβείων, προβλήθηκε βίντεο με ανάλυση των δραστηριοτήτων των τιμωμένων προσώπων στην παραγωγή εμβολίων και θεραπειών μονοκλωνικών αντισωμάτων, που άλλαξαν τα δεδομένα στην αντιμετώπιση της ασθένειας που κόστισε εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές ανά τον κόσμο. Στην συνέχεια, οι τιμώμενοι έλαβαν το συμβολικό αγαλματίδιο από τον Οικουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίο, τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής κ. Ελπιδοφόρο και τον Δρα. Αντώνιο Λυμπεράκη. Ο Δρ. Μπουρλάς παρέλαβε το βραβείο και εκ μέρους των επιστημόνων της BioNTech, οι οποίοι δεν μπόρεσαν να δώσουν το “παρών” στην εκδήλωση.



“Είναι τιμή μας που λαμβάνουμε το βραβείο ‘Αθηναγόρας’ με τον Δρα.. Μπουρλά και τον Δρα Γιανκόπουλο. Σας ευχαριστούμε εκ βάθους καρδίας που αναγνωρίζετε την δουλειά μας”, ανέφερε στο βιντεοσκοπημένο μήνυμά της η Δρ. Τουρέτσι, ενώ θερμή ήταν και η ευχαριστία του συζύγου της, Ουγκούρ Σαχίν.



“Αυτό το βραβείο είναι για την αναγνώριση του σκοπού της επιστήμης, που πρώτον και κύριον είναι να υπηρετήσει την ανθρωπότητα”, είπε ο Δρ. Σαχίν.



Λαμβάνοντας τον λόγο, ο Δρ. Αλβέρτος Μπουρλάς εξέφρασε την συγκίνησή του για την τιμητική αυτή διάκριση, παρουσία του Οικουμενικού Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαίου, του οποίου έπλεξε το εγκώμιο.



“Είναι μια τιμητική εμπειρία που θα μου μείνει ως κάτι πολύ σημαντικό για το υπόλοιπο της ζωής μου. Θέλω να ευχαριστήσω το Τάγμα του Αγίου Ανδρέου για αυτήν την τιμή, την οποία αποδέχθηκα εκ μέρους των 80000 εργαζόμενων της Pfizer, πολλοί εκ των οποίων είναι Έλληνες”, τόνισε ο Δρ. Μπουρλάς, προσθέτοντας πως για να παραχθούν επαρκείς δόσεις εμβολίων συνεισέφεραν στο μέγιστο άπαντες.



“Όσο περήφανος είμαι για τους επιστήμονες που το ανακάλυψαν και το ανέπτυξαν σε λιγότερο από ένα χρόνο, είμαι εξίσου περήφανος για την παραγωγική μονάδα, που κατάφερε να κάνει διαθέσιμες δισεκατομμύρια δόσεις”, κατέληξε ο Δρ. Μπουρλάς, υπενθυμίζοντας ότι για τον ίδιο, ως παιδί γονέων που επιβίωσαν από το Ολοκαύτωμα, η επιτυχία αυτή έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία, αναφέροντας πως του εμφύσησαν, με την αισιοδοξία τους, να σέβεται την ανθρώπινη ζωή και να μην θεωρεί τίποτα απίθανο.



Από την δική του πλευρά, οι Δρ. Γεώργιος Γιανκόπουλος και Δρ. Χρήστος Κυρατσούς, ανέβηκαν μαζί για την παραλαβή του βραβείου και επευφημήθηκαν θερμά, με τον Δρα. Γιανκόπουλο να κάνει λόγο, με την σειρά του, για μια συλλογική επιτυχία.

“Δεν είναι μια προσωπική τιμή, αλλά μια αναγνώριση για την επιστήμη και την δύναμή της, όπως επίσης και την αφοσίωση των συναδέλφων της Regeneron, όλων των ανθρώπων μας, που δούλεψαν άκοπα, διότι γνώριζαν ότι εξαρτούνταν ζωές από αυτό που έκαναν. Θέλω να πω επίσης ότι η Regeneron εκπροσωπεί τη δύναμη, το ταλέντο και τις δεξιότητες των Ελλήνων”, αναφέρει ο Δρ. Γιανκόπουλος, παραθέτοντας τρεις γενιές κορυφαίων στελεχών (Ρόι Βάγγελος, ο ίδιος και ο Δρ. Κυρατσούς).

Αμέσως μετά, ο Δρ. Κυρατσούς εξέφρασε κι εκείνος την ευγνωμοσύνη του σε όλο το προσωπικό της Regeneron που συστρατεύθηκε στην παραγωγή της θεραπείας των μονοκλωνικών αντισωμάτων.



“Είναι μεγάλη τιμή για εμένα που είμαι εδώ και λαμβάνω αυτό το βραβείο μαζί με τον επίσης Ελληνα Άλμπερτ Μπουρλα, τους ανθρώπους της BioNTech και τον μέντορά μου Δρα. Γεώργιο Γιανκόπουλο. Ευχαριστώ άπαντες για την σκληρή δουλειά τους, που είναι και ο λόγος που είμαστε εδώ σήμερα, όπως και την οικογένειά μου, για την υποστήριξή της”, ανέφερε χαρακτηριστικά.



Μήνυμα σεβασμού στην επιστήμη



Ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, κ. Ελπιδοφόρος, στην σύντομη τοποθέτησή του, εστίασε, μεταξύ άλλων, στο πνεύμα που εκφράζει ο κ.κ. Βαρθολομαίος για την αρμονία της φύσης, την συμπόνοια στην ασθένεια και την παραγωγή θεραπειών μέσω της επιστήμης, αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος.

"The connectivity of all living beings is a vital key to understanding how to relate to the material world, and how to use science for the good of living beings. This concern for all God’s creatures is necessary for a wholesome and healthy ecology of the world" #AthenagorasAward pic.twitter.com/unESVbL1Gd