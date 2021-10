Αθλητικά

Κώστας Βασιλειάδης: Έβαλε τρίποντο πίσω από το κέντρο (βίντεο)

Ο Έλληνας γκαρντ πρωταγωνίστησε σε φάση για highlights, με ένα απίστευτο καλάθι.

Ο Κώστας Βασιλειάδης ευστόχησε σε τρίποντο… πίσω από το κέντρο, στον αγώνα ανάμεσα στη Μούρθια και την Μπρεογκάν.

Ο 37χρονος διεθνής γκαρντ σούταρε περίπου τρία μέτρα πίσω από το κέντρο, στην εκπνοή της 3ης περιόδου, με την μπάλα να καταλήγει στο καλάθι.

Η απίστευτη φάση σχολιάστηκε στον επίσημο λογαριασμό του ισπανικού πρωταθλήματος μπάσκετ, στο twitter.

?Que locura! ?Que locura!

??PERO DESDE DONDE METE ESE TRIPLE @vaskos77



Y encima sobre la bocina ??



?? Aunque no es la primera vez que lo hace...



?? En directo en @MovistarPlus #LigaEndesa#ListosParaRomperla pic.twitter.com/3usVXCeTqE — Liga Endesa (@ACBCOM) October 31, 2021

