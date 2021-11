Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Ανεμβολίαστοι: SMS στα κινητά χιλιάδων πολιτών

Περίπου 400.000 ανεμβολίαστοι πολίτες θα λαμβάνουν διαφορετικό sms.

Την ώρα που τα κρούσματα από κορονοϊό στην Ελλάδα καταγράφουν νέα «έκρηξη», η κυβέρνηση σχδιαζει εκστρατεία των sms σε ανεμβολίαστους.

Παραδείγματα μηνυμάτων:

Μήνυμα προς ανεμβολίαστους κάθε Δευτέρα: «Εκκατομμύρια επιστήμονες σε όλο τον κόσμο δείχνουν τον δρόμου του εμβολίου . Μπορείς τώρα να γίνεις κομμάτι της λύσης του προβλήματοςτης πανδημίας. Κλείσε τώρα το ραντεβού σου στο εμβόλιο στο emvolio.gov.gr».

Μήνυμα προς ανεμβολίαστους κάθε Παρασκευή: «Οι ανεμβολίαστοι έχουν 13 εως 20 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν βαριά και να διασωληνωθούν από τους εμβολιασμένους. Εσύ θα μείνεις ανεμβολίαστος;».

Μιλώντας στην εκπομπή "Καλημέρα Ελλάδα" του ΑΝΤ1, ο Γιώργος Γεωργαντάς είπε ότι θα είναι συγκεκριμένοι οι ανεμβολίαστοι που θα λάβουν τα sms και όχι το σύνολο των ανεμβολίαστων πολιτών.

Ωστόσο, την αντίθεσή του με την εκστρατεία των sms σε ανεμβολίαστους εξέφρασε ο καθηγητής πολιτικής της Υγείας LSE, Ηλίας Μόσιαλος. Μιλώντας χθες στον ΑΝΤ1 και στην εκπομπή "Πρωινοί Τύποι" τόνισε ότι διαφωνεί με το συγκεκριμένο μέτρο και εκτίμησε ότι θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα.

Για το θέμα μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 Καλημέρα Ελλάδα και η καθηγήτρια Επιδημιολογίας του ΕΚΠΑ, Αθηνά Λινού.





