Θεσσαλονίκη - Τροχαίο με ντελιβερά: ο πατέρας του νεκρού μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Θλίψη και οργή έχει προκαλέσει ο θάνατος του διανομέα φαγητού που παρασύρθηκε από οδηγό ΙΧ που δεν σταμάτησε σε "κόκκινο" φανάρι.



Θλίψη και οργή έχει προκαλέσει ο θάνατος του διανομέα φαγητού που άφησε την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, όταν νεαρός δεν σταμάτησε στο κόκκινο φανάρι κι έπεσε με το αμάξι που οδηγούσε επάνω του.

Συντετριμμένοι οι δικοί του άνθρωποι αδυνατούν να δεχθούν την τρομερή τραγωδία.



Ο 20χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, έκανε “κόντρες” στον δρόμο με άλλο όχημα κι έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Αμέσως μετά το δυστύχημα, μάλιστα, επιχείρησε να φύγει από το σημείο.



Ο πατέρας του θύματος μίλησε στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα».

«Αυτός ο νεαρός έτρεχε με υπερβολική ταχύτητα στην Παπανδρέου από την παραλία. Στην συνέχεια ο γιος μου κατέβαινε από την Μαρτίου και έστριψε αριστερά όπως επιτρεπόταν, αφού άναψε πράσινο στο φανάρι! Αυτός έτρεχε με 150 χλμ. Τον διέλυσε... ακαριαίος θάνατος!» είπε.



Στο σημείο όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο 47χρονος πατέρας, συνάδελφοι του, άφησαν κεριά και λουλούδια.

Ο νεαρός οδηγήθηκε χθες Κυριακή στον εισαγγελέα, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη και στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος.

