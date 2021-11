Life

“Άγριες Μέλισσες”: συγκλονιστικό επεισόδιο την Δευτέρα (βίντεο)

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το επεισόδιο της Δευτέρας, με καθηλωτικές σκηνές των αδελφών Σταμίρη και της Μυρσίνης με τα παιδιά της.

Αποκλειστικές σκηνές από το συγκλονιστικό αποψινό επεισόδιο της σειράς “Άγριες Μέλισσες”, που θα μεταδοθεί στις 22:00, στον ΑΝΤ1, προβλήθηκαν στην εκπομπή “Το Πρωινό”.

Στην σκηνή που παρακολουθήσαμε, οι αδελφές Σταμίρη και τα παιδιά του Δούκα σχολιάζουν την απόφαση του δικαστηρίου, ενώ η Μυρσίνη προσπαθεί να πείσει τον Κωνσταντή, τον Νικηφόρο και την Πηνελόπη να σταματήσουν να εναντιώνονται και να «κυνηγούν» τον πατέρα τους, με την Πηνελόπη να της δίνει άμεσα την απάντηση.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα από «Το Πρωινό»:

Τι θα δούμε στο αποψινό επεισόδιο

Η απόφαση του δικαστηρίου προκαλεί την οργή όλων. Ο Γαϊτάνης δίνει την ευκαιρία στον Προκόπη και τον Μπάμπη να φύγουν απ’ τη Λέρο, αλλά το τίμημα είναι βαρύ. Θα δεχτούν την πρότασήτου; Η Κορίνα θα βρεθεί αντιμέτωπη με μια σκληρή αλήθεια και ο Μελέτης θ’ αναγκαστεί ν’ ανοίξει τα χαρτιά του.

Ο Ζάχος θα φέρει ένα νέο στην Ελένη που θα την χαροποιήσει. Τα χαρτιά του διαζυγίου βγαίνουν και ο Νικηφόρος με την Ασημίνα είναι έτοιμοι να υπογράψουν. Θα μπορέσουν να δώσουν το οριστικό τέλος στον γάμο τους;

Η Δρόσω θα δεχτεί στη θεατρική πρόβα μια αναπάντεχη επίσκεψη. Η Ουρανία αποφασίζει να βοηθήσει τον Σαραντόπουλο στα οικονομικά προβλήματα που αντιμετωπίζει κι όλα δείχνουν μια νέα κρίση στον γάμο της. Ο Λάμπρος θα βρεθεί ξανά στο στόχαστρο κι αυτή τη φορά τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα τόσο για εκείνον όσο και για την Ελένη, που το παρελθόν της, θα ξεσκεπάσει τα σχέδια της.

