ΚΙΝΑΛ - Φώφη Γεννηματά: Η Τόνια Αντωνίου ορκίστηκε βουλευτής στην θέση της (εικόνες)

Η συγκινητική δήλωσή της μετά την ορκωμοσία της στην Βουλή.



Ορκίστηκε βουλευτής η Τόνια Αντώνιου στο Β3 Νότιο Τομέα Αθηνών καταλαμβάνοντας την έδρα της Φώφης Γεννηματά που έφυγε από τη ζωή την περασμένη εβδομάδα.

Κατά την διάρκεια της ορκωμοσίας της Τόνιας Αντωνίου ο ιερέας της είπε: «να συνεχίσετε έργο της προκατόχου σας...»

Η Τόνια Αντωνίου είχε εκλεγεί βουλευτής Φθιώτιδας του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές του 2004, ενώ επανεξελέγη το 2007 και το 2009. Εχει διατελέσει Γραμματέας της Νεολαίας ΠΑΣΟΚ ενώ έχει μακρά συνδικαλιστική δράση και θητεία σε σημαντικές θέσεις στα κορυφαία συλλογικά όργανα του ΠΑΣΟΚ και του Κινήματος Αλλαγής.

Ήταν συνεργάτης της Φώφης Γεννηματά και είχε αναλάβει την οργανωτική ανασυγκρότηση του Κινήματος Αλλαγής με την ενίσχυση σε στελεχιακό δυναμικό σε όλη την Ελλάδα. Στο πλαίσιο των διαδικασιών για την εκλογή νέας ηγεσίας στο ΚΙΝΑΛ, η Τόνια Αντωνίου στηρίζει την υποψηφιότητα του Γιώργου Παπανδρέου.

Η Τόνια Αντνωνίου σε δήλωσή της αναφέρει:

«Η σκέψη όλων μας είναι στην Φώφη. Με μεγάλη συγκίνηση, ορκίστηκα σήμερα Βουλευτής, καταλαμβάνοντας την έδρα του Νότιου Τομέα που κατείχε η Πρόεδρος μας. Θα ήθελα να διαβεβαιώσω τους πολίτες, πως θα τιμήσω την ψήφο τους με υπευθυνότητα και αγωνιστικότητα. Θα τιμήσω τη μνήμη της και την πολιτική παρακαταθήκη της με τις πράξεις μου.»





