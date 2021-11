Βόρεια Ιρλανδία: Ένοπλοι μασκοφόροι κατέλαβαν και πυρπόλησαν λεωφορείο (εικόνες)

Το περιστατικό φέρεται να συνδέεται με το Brexit και τους εμπορικούς φραγμούς που επιβλήθηκαν με α την αποχώρηση της Βρετανίας.

Δύο ένοπλοι μασκοφόροι κατέλαβαν και έβαλαν φωτιά σε ένα λεωφορείο σε πόλη της Βόρειας Ιρλανδίας νωρίς σήμερα το πρωί σε μια επίθεση η οποία, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, συνδέεται με τις εντάσεις για τους εμπορικούς φραγμούς μετά την αποχώρηση της Βρετανίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Brexit).

Οι άνδρες διέταξαν τον οδηγό να βγει από το όχημα προτού το περιλούσουν με καύσιμο στη Νιουτάουνουορντς, ανέφερε η αστυνομία. Κανείς επιβάτης δεν βρισκόταν στο λεωφορείο, ανέφερε η εταιρία Translink.

Οι επιτιθέμενοι αναφέρθηκαν στο πρωτόκολλο της Βόρειας Ιρλανδίας, μια συμφωνία η οποία εισήγαγε εμπορικούς φραγμούς με το υπόλοιπο Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit, ανέφερε η Belfast Telegraph.

Πολλοί ενωτικοί, που θέλουν να παραμείνει η Βόρεια Ιρλανδία τμήμα του ΗΒ, λένε πως το πρωτόκολλο απέκοψε την περιφέρεια και δημιούργησε ένα πραγματικό σύνορο στη Θάλασσα της Ιρλανδίας.

Το BBC επικαλέστηκε βρετανική πηγή που υποστηρίζει την παραμονή της Β. Ιρλανδίας στο ΗΒ, σύμφωνα με την οποία η απαγωγή του λεωφορείου οργανώθηκε έτσι ώστε να συμπέσει με τη λήξη μιας προθεσμίας στα τέλη Οκτωβρίου, την οποία είχε αφήσει να εννοηθεί το Δημοκρατικό Ενωτικό Κόμμα (DUP), προκειμένου να επέλθουν αλλαγές στο πρωτόκολλο.

Την απαγωγή του λεωφορείου καταδίκασαν το DUP και πολιτικοί όλων των κομμάτων στη Βόρεια Ιρλανδία, όπου η ειρηνευτική συμφωνία του 1998 έθεσε τέλος σε τρεις δεκαετίες βίας ανάμεσα σε κυρίως καθολικούς εθνικιστές που μάχονται για μια ενωμένη Ιρλανδία και σε κυρίως προτεστάντες υπέρμαχους της παραμονής της περιφέρειας στο ΗΒ.

"Δεν υπήρξε ποτέ οποιαδήποτε δικαιολογία για ένοπλους μασκοφόρους στους δρόμους της Βόρειας Ιρλανδίας και δεν πρόκειται να υπάρξει ποτέ", δήλωσε ο ηγέτης του DUP Τζέφρι Ντόλαντσον.

Νέες συνομιλίες έχουν ξεκινήσει ανάμεσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Βρετανία μετά την κατάθεση νέων προτάσεων από τις Βρυξέλλες στην προσπάθεια να διευθετηθούν οι εμπορικοί φραγμοί, πρόσθεσε ο Ντόναλντσον.

"Κανένας λογικός άνθρωπος δεν θα μπορούσε να αρνηθεί ότι αυτό συνιστά σημαντική πρόοδο προς θετική κατεύθυνση. Η πρόοδος αυτή έχει εξασφαλιστεί μέσω πολιτικής δράσης και όχι βίας".

Ο υπουργός Βόρειας Ιρλανδίας της Βρετανίας, Μπράντον Λιούις, δήλωσε πως το συμβάν είναι "πέρα από απαράδεκτο".

Η δυσαρέσκεια για το πρωτόκολλο συνέβαλε να πυροδοτηθεί η χειρότερη βία στην περιοχή επί χρόνια τον Μάρτιο και τον Απρίλιο --περιλαμβανομένης της απαγωγής και της πυρπόλησης ενός άλλου λεωφορείου-- αν και από τότε δεν έχουν σημειωθεί σημαντικές ταραχές.

