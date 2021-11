Life

Χάρι – Μέγκαν: Εκστρατεία μίσους σε βάρος τους στα social media

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μερικές δεκάδες λογαριασμοί βρίσκονται πίσω από το 70% όλων των tweets παρενοχλητικού χαρακτήρα που στοχεύουν το ζευγάρι.

Ανάλυση στατιστικών στοιχείων διαπιστώνει ότι η συντριπτική πλειονότητα των σχολίων μίσους στο Twitter που απευθύνονται στον πρίγκιπα Χάρι και τη σύζυγό της Μέγκαν Μαρκλ προέρχονται από μικρό αριθμό λογαριασμών - υποδεικνύοντας μια συντονισμένη εκστρατεία.

Η ανάλυση της πλατφόρμας Bot Sentinel αναφέρει ότι μόνο 83 λογαριασμοί ήταν πίσω από το 70% όλων των tweets παρενοχλητικού χαρακτήρα που όπως ανακαλύπτεται, στόχευαν το ζευγάρι, ιδιαίτερα τη Μέγκαν Μαρκλ.

«Από τότε που ο Χάρι και η Μέγκαν, δούκας και δούκισσα του Σάσεξ, ανακοίνωσαν την αποχώρησή τους από τη βασιλική ζωή τον Ιανουάριο του 2020, έχει αυξηθεί η παραπληροφόρηση και η στοχευμένη παρενόχληση με στόχο το ζευγάρι στις πλατφόρμες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ιδιαίτερα τη δούκισσα» τονίζεται στην 13σελιδη αναφορά.

«Η έρευνά μας διαπίστωσε ότι ένας σχετικά μικρός αριθμός λογαριασμών δημιουργήθηκε κατά των Μέγκαν και Χάρι και διέδιδε το μεγαλύτερο ποσοστό του περιεχομένου μίσους στο Twitter. Ωστόσο, οι αρχικοί λογαριασμοί είχαν βοήθεια που επέτρεψε να επαναφέρεται περιεχόμενο και να κοινοποιείται από λογαριασμούς με μεγάλο αριθμό ακόλουθων» αναφέρεται.

Η ανάλυση της Bot Sentinel ανέφερε ότι σε δείγμα περίπου 114.000 tweets για το βασιλικό ζεύγος, υπήρχαν 55 σελίδες που χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά ως λογαριασμοί μίσους και 28 δευτερεύοντες λογαριασμοί μίσους. Οι λογαριασμοί είχαν συνολικά σχεδόν 190.000 ακόλουθους και δυνητικά έφτασαν τα 17 εκατομμύρια χρήστες στην πλατφόρμα, διευκρινίζεται στην έκθεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Γεωργαντάς - Κορονοϊός: sms σε ορισμένους ανεμβολίαστους

Βασιλακόπουλος: Δέχθηκα απειλές για την ζωή μου

Ενδιάμεσες εκπτώσεις: Έρχονται “Black Friday” και “Cyber Monday”