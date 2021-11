Πολιτική

Μητσοτάκης στο Sky News: Η Ελλάδα μπορεί να είναι ενεργειακός κόμβος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως πάντα πρώτο μέλημα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και πως στο μέλλον ο σχεδιασμός είναι για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι.

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συνέντευξή του στο τηλεοπτικό δίκτυο Sky News αναφέρθηκε στην κλιματική αλλαγή.

Δήλωσε ότι η Μεσόγειος επηρεάζεται ιδιαίτερα, ενώ αναφέρθηκε στη δημιουργία στην Ελλάδα υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε πως πάντα πρώτο μέλημα είναι η προστασία της ανθρώπινης ζωής και πως στο μέλλον ο σχεδιασμός είναι για να είμαστε καλύτερα προετοιμασμένοι. Επίσης, σημείωσε ότι χρειάζεται μεγαλύτερη βοήθεια μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών και πιο γρήγορη ενεργοποίηση του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας.

Ο Έλληνας πρωθυπουργός αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο για τις ανεμογεννήτριες και στη συμφωνία που πρόσφατα υπέγραψε η Ελλάδα με την Αίγυπτο για την ηλεκτρική διασύνδεση των δύο χωρών. Τόνισε ότι μπορούμε να προμηθευτούμε φτηνό ηλεκτρινό ρεύμα που παράγεται μέσω του ήλιου στη Βόρεια Αφρική και μέσω Ελλάδας να το μεταφέρουμε στην Ευρώπη, ενώ το επόμενο βήμα μπορεί να είναι το υδρογόνο και φυσικά το φυσικό αέριο. Η χώρα μας, τόνισε, είναι το φυσικό σημείο υποδοχής και μπορεί να είναι ενεργειακός κόμβος.

Μιλώντας για τον «πράσινο» τουρισμό, αναφέρθηκε στην ενεργειακή αυτονομία των μικρότερων ελληνικών νησιών και στα παραδείγματα της Αστυπάλαιας και της Χάλκης, την οποία θα επισκεφτεί την Παρασκευή, όπως είπε.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: “μαύρο ρεκόρ” με 5449 νέα κρούσματα

Κορονοϊός - Θεοδωρίδου: Ο εμβολιασμός υπερτερεί της φυσικής ανοσίας

Τάσος Ξιαρχό: απειλή για αυτοκτονία μετά τον σάλο