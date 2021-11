Πολιτική

Τσίπρας: το νέο κύμα της πανδημίας βρίσκει τη χώρα πάλι απροετοίμαστη

Για τρίτη φορά ο κ. Μητσοτάκης αρνείται μίνιμουμ συναίνεση ενώ η πανδημία σπάει κάθε αρνητικό ρεκόρ, τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.

Στον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη απέδωσε την αποκλειστική πολιτική ευθύνη για την έξαρση της πανδημίας, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξης Τσίπρας, μιλώντας στην συνεδρίαση του Πολιτικού Κέντρου που συγκάλεσε εκτάκτως, και τον κατηγόρησε για μία ακόμη φορά για άρνηση συνεννόησης και συναίνεσης.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Κουμουνδούρου, κατά την τοποθέτησή του ο Αλέξης Τσίπρας ανέφερε ότι «το νέο κύμα της πανδημίας που έρχεται με σφοδρότητα και βρίσκει τη χώρα πάλι απροετοίμαστη, δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα του κορονοϊού, φέρει τη πολιτική σφραγίδα και την υπογραφή του Κυριάκου Μητσοτάκη» σημειώνοντας πως «την ώρα που η πανδημία πλέον σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες είναι ελεγχόμενη, η Ελλάδα καταγράφει δραματικά αρνητικά ρεκόρ με σχεδόν 5.500 κρούσματα και βρίσκεται στις χειρότερες θέσεις και σε θανάτους ανά εκατομμύριο πληθυσμού και στην πορεία του εμβολιασμού».

Ακολούθως καταλόγισε ευθύνες στην κυβέρνηση υπογραμμίζοντας: «Η κυβέρνηση είχε δύο χρόνια να προετοιμάσει το ΕΣΥ, δεν το έκανε. Είχε έναν χρόνο να προωθήσει σωστά και στοχευμένα το εμβολιαστικό πρόγραμμα, όπως τόσες ευρωπαϊκές χώρες, δεν το έκανε. Είχε έναν χρόνο να προετοιμάσει θεραπευτικά πρωτόκολλα και να φέρει φαρμακευτικά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται και σε άλλες χώρες, δεν το έκανε. Το μόνο που έκανε είναι ανά τρεις μήνες να κηρύττει το τέλος της πανδημίας, να πανηγυρίζει ότι νίκησε τον κορονοϊό, ότι βρισκόμαστε στο τελευταίο μίλι, στέλνοντας μηνύματα χαλάρωσης στους πολίτες και απαξιώνοντας πλήρως τους επιστήμονες».

Αναφέρθηκε στη στάση του ΣΥΡΙΖΑ λέγοντας ότι «με αίσθημα ευθύνης απέναντι στην ανθρώπινη ζωή, για τρίτη φορά σε έναν χρόνο τείναμε χείρα βοηθείας με πρόταση για μίνιμουμ συναίνεση, ώστε να αντιμετωπιστεί η πανδημία από επιστήμονες κοινής αποδοχής που δεν θα λειτουργούν με βάση το πολιτικό κόστος» και κατέληξε επικεντρώνοντας στον πρωθυπουργό: «Για τρίτη φορά ο κ. Μητσοτάκης αρνήθηκε, επιβεβαιώνοντας την αλαζονεία του αλλά και το έλλειμμα κατανόησης της κρισιμότητας των στιγμών. Συνεπώς η πολιτική ευθύνη τόσο για τη σημερινή κατάσταση αλλά και για ό,τι έρχεται τον δύσκολο χειμώνα που έχουμε μπροστά μας, του ανήκει αποκλειστικά».

