ΚΙΝΑΛ: Ομοφωνία για την εκπροσώπηση του κόμματος στη Βουλή

Επικράτησε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα το κλίμα ενότητας που άφησε παρακαταθήκη η Φώφη Γεννηματά.

Tο πνεύμα ενότητας που εμπέδωσε η Φώφη Γεννηματά στο Κίνημα Αλλαγής καταλάγιασε τελικά την ένταση στη Κ.Ο του Κινήματος και μέσα σε δέκα λεπτά έλαβε ομόφωνα αποφάσεις για την εκπροσώπηση του κόμματος στη Βουλή, μετά την απώλεια της προέδρου του ΚΙΝΑΛ.

Αυτό το επεσήμανε σε δήλωσή του και ο Κώστας Σκανδαλίδης, Α΄ κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΙΝΑΛ, όπως είχε οριστεί από την Φώφη Γεννηματά. «Η προστατευτική σκιά της Φώφης ήταν διάχυτη στην ατμόσφαιρα και υπερκέρασε κάθε προσωπική μας μικροεπιδίωξη. Η Κοινοβουλευτική Ομάδα στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Ο στόχος μας τώρα είναι η αθρόα προσέλευση στη κάλπη στις 5 Δεκεμβρίου. Οι οιωνοί είναι καλοί. Η επόμενη μέρα θα είναι πιο φωτεινή για μας», τόνισε ο κ. Σκανδαλίδης.

Η συνεδρίαση κράτησε δεν κράτησε δέκα λεπτά κι αφού τίμησαν με ενός λεπτού σιγή τη μνήμη της Φώφης Γεννηματά αφήνοντας ένα λευκό τριαντάφυλλο στο έδρανό της, ο γραμματέας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας, Βασίλης Κεγκέρογλου, εισηγήθηκε και οι βουλευτές του ΚΙΝΑΛ αποφάσισαν ομόφωνα κι ανατίθενται:

Βασίλη Κεγκέρογλου , η θεσμική εκπροσώπηση της Κ.Ο. στη Διάσκεψη των Προέδρων της Βουλής, η εκπροσώπηση της Κ.Ο. ή ο ορισμός εκπροσώπου σε εκδηλώσεις κ.λπ. και η ευθύνη λειτουργίας της Κοινοβουλευτικής Ομάδας (ιδίως σύγκληση της Κ.Ο. και συντονιστικού οργάνου, θέματα προσωπικού, συνεργατών κ.λπ.).

Στους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους Κώστα Σκανδαλίδη και Μιχάλη Κατρίνη κατά σειρά ορισμού, η κοινοβουλευτική εκπροσώπηση της Κ.Ο. και ιδίως στο νομοθετικό έργο, συζήτηση σχεδίων νόμων, προϋπολογισμού του Κράτους κλπ αλλά και στον κοινοβουλευτικό έλεγχο (επερωτήσεις, εξεταστικές επιτροπές, πρόταση δυσπιστίας, διευρυμένες συζητήσεις κ.λπ.), προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών κ.λπ.

Επιπλέον συνεχίζουν να ισχύουν η υπευθυνότητα ανά κοινοβουλευτικό τομέα και η συμμετοχή των βουλευτών ή άλλων στελεχών σε θεσμικά όργανα (π.χ. Εθνικό Συμβούλιο Εξωτερικής Πολιτικής) ή Επιτροπές της Βουλής, όπως έχουν οριστεί έως τώρα αλλά και η συνεργασία με τους επιστημονικούς και άλλους συνεργάτες της Κ.Ο.

Κάθε άλλο θέμα, θα αντιμετωπίζεται από τον Γραμματέα της Κ.Ο. και τους Κοινοβουλευτικούς Εκπροσώπους, σε συνεργασία με τον αρμόδιο ή τους συναρμόδιους βουλευτές και τον διευθυντή της Κ.Ο. και για θέματα μεγαλύτερης σπουδαιότητας θα συγκαλείται το συντονιστικό όργανο ή θα συνεδριάζει η Κ.Ο.

Η διαφαινόμενη σύγκρουση αποφεύχθηκε με παρασκηνιακές διαβουλεύσεις όλο το Σαββατοκύριακο καθώς, όπως φαίνεται, πρυτάνευσε η λογική πως δεν συμφέρει καμία πλευρά να τραβήξει το σχοινί στα άκρα.

