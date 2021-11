Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Κολοσσός Ρόδου: Ρεσιτάλ άμυνας από το “τριφύλλι”

Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν να είναι ανταγωνιστικοί μόνο στο πρώτο δεκάλεπτο.

Με την άμυνα να κυριαρχεί στο παιχνίδι του από τη δεύτερη περίοδο, ο Παναθηναϊκός έφτασε άνετα στην τρίτη εφετινή νίκη του στην Α1 Ανδρών/Basket League, διευρύνοντας σε 2-0 το αήττητο του στο ΟΑΚΑ. Οι «πράσινοι» επικράτησαν με 77-54 του Κολοσσού Ρόδου, για την 5η αγωνιστική του πρωταθλήματος, υποχρεώνοντας τους «θαλασσί» στη δεύτερη ήττα τους.

Με τις απουσίες των Ιωάννη Παπαπέτρου (πρόβλημα στο ισχίο) και Οκάρο Ουάιτ (πρόβλημα στη γάμπα) να επηρεάζουν την ανάπτυξη του παιχνιδιού του στην πρώτη περίοδο (13-16 στο 10΄), ο Παναθηναϊκός «έδεσε» την άμυνα του στη δεύτερη, περιορίζοντας στους 11 πόντους τους φιλοξενούμενους, αλλά με την επίθεση του να μην ακολουθεί οι «πράσινοι» δεν κατάφεραν κάτι καλύτερο από το 34-27 στο 20΄.

Στην τρίτη περίοδο δύο «κολλητά» τρίποντα του Νέντοβις διαμόρφωσαν το 42-30 στο 22΄ και παρά τις ισάριθμες «απαντήσεις» από τους Ποτ και Ουίλιαμς (42-36), ο Παναθηναϊκός βρήκε ρυθμό στην επίθεση μέσα από την άμυνα του και με πρωταγωνιστές τους Σαντ-Ρος, Μποχωρίδη ξέφυγε για πρώτη φορά στο 28΄ με +19 (55-36), για να κλείσει το δεκάλεπτο στο +22 (60-38). Χωρίς να χάσει την αμυντική διάρκεια του, το «τριφύλλι» παρέμεινε σε απόσταση ασφαλείας και χωρίς να απειληθεί στον... επίλογο του αγώνα, έφτασε άνετα στο τελικό 77-54 .

Κορυφαίος των νικητών, «δένοντας» άμυνα και επίθεση ο Χάουαρντ Σαντ-Ρος με 13 πόντους, 8 ριμπάουντ και 3 κλεψίματα, ενώ με 13 πόντους τελείωσε τον αγώνα και ο Λευτέρης Μποχωρίδης. Καλή εμφάνιση από τον Νεοκλή Αβδάλα, με τον Δημήτρη Πρίφτη να κρατάει για 13 λεπτά τον 15χρονο στο παρκέ, έχοντας απολογισμό 5 πόντους (1/2δ., 1/2τρ.) και 3 ριμπάουντ. Από τον Κολοσσό προσπάθησε ο Κένι Ουίλιαμς με 13 πόντους.

Τα δεκάλεπτα: 13-16, 34-27, 60-38, 77-54

ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ: Πιτσίλκας, Κατραχούρας, Σκαλτσής

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ (Πρίφτης): Πέρι 3 (1), Παπαγιάννης 4, Μποχωρίδης 13 (2), Καελάκης 9, Νέντοβιτς 10 (2), Μέικον 4, Καββαδάς 7, Φλόιντ 4, Αβδάλας 5 (1), Μαντζουκας 3 (1), Σαντ-Ρος 13.

ΚΟΛΟΣΣΟΣ (Καντζούρης): Μομίρφο 7(1), Ουίλιαμς 13 (2), Τιλί 5 (1), Σλαφτσάκης 2, Ποτ 7 (1), Ξανθόπουλος, Πράπας 2, Καμπούρης, Μαργαρίτης 1, Μπιλλής, Φλόιντ 8 (1), Χατζηδάκης 9.

