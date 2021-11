Πολιτισμός

Πέθανε ο Τάκης Μπουγάς

Τα τραγούδια του ερμήνευσαν μεταξύ άλλων, η Μοσχολιού, ο Νταλάρας, ο Mητροπάνος, ο Λιδάκης, ο Αντύπας, ο Μαζωνάκης, ο Ρέμος και η Πάολα.

Tην τελευταία του πνοή άφησε ο συνθέτης Τάκης Μπουγάς. Η είδηση του θανάτου του προκάλεσε θλίψη στον κόσμο της μουσικής.

Ο Τάκης Μπουγάς γεννήθηκε στον Πειραιά και σπούδασε από την ηλικία των 8 ετών στο Εθνικό Ωδείο Αθηνών με καθηγητή τον αείμνηστο αρχιμουσικό Μιχάλη Βούρτση, από όπου αποφοίτησε σε ηλικία 20 χρονών ολοκληρώνοντας τις μουσικές σπουδές (αρμονία, αντίστιξη, φούγκα, ενορχήστρωση και διεύθυνση ορχήστρας). Παράλληλα αποφοίτησε από το Πανεπιστήμιο Αθηνών ως Μαθηματικός.

Από νωρίς συνεργάστηκε με μεγάλα ονόματα του Ελληνικού τραγουδιού. Ο Χάρρυ Κλυνν τον έκανε μαέστρο γράφοντας την μουσική σε 3 δίσκους του την περίοδο της ακμής του.

Από τα πρώτα του τραγούδια είναι το «Άννα», το οποίο τραγούδησε, πριν από πολλά χρόνια, για πρώτη φορά ο Κώστας Καράλης με στίχους του Γιάννη Καλαμίτση Το τραγούδι αυτό το ξανατραγούδησε ο Μιχάλης Χατζηγιάννης και επανέλαβε την επιτυχία σ’ ένα πιο νεανικό κοινό. Το ίδιο έγινε και με το τραγούδι «Ετοιμάζω ταξίδι», το οποίο τραγουδήθηκε για πρώτη φορά από την Ελένη Δήμου.

Ανάμεσα στα πιο γνωστά τραγούδια του συνθέτη Τάκη Μπουγά συγκαταλέγονται τα: Το κακό παιδί, Κρίση, Θέλω να γυρίσω στα παλιά, Ένα, Γυμνό, Είσαι το λάθος μου το τελευταίο, Ζηλεύω, Η φιλοσοφία μου, Φως περισσότερο φώς, Μυαλό δεν θα βάλει αυτό το κεφάλι, Αλλιώτικη μέρα…

Πηγές: ogdoo.gr, enikos.gr

