Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Οι θάνατοι ξεπέρασαν τα 5 εκατομμύρια παγκοσμίως

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης διαφέρει από τη μια ήπειρο κι από τη μια περιφέρεια στην άλλη. Αναλυτικά στοιχεία.

Οι επισήμως καταγεγραμμένοι θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 ξεπέρασαν τα πέντε εκατομμύρια σε παγκόσμιο επίπεδο, με την εξέλιξη της επιδημιολογικής κατάστασης να διαφέρει από τη μια ήπειρο κι από τη μια περιφέρεια στην άλλη, σύμφωνα με ανάλυση του Γαλλικού Πρακτορείου με βάση τους κυβερνητικούς απολογισμούς ως χθες Δευτέρα στις 23:30 (ώρα Ελλάδας).

Λατινική Αμερική και Καραϊβική

Στην περιφέρεια του κόσμου που έχει υποστεί το βαρύτερο πλήγμα στον κόσμο βάσει του συνολικού αριθμού θανάτων (1.521.193), η τάση είναι το τρέχον διάστημα πτωτική, με 5% λιγότερους θανάτους την περασμένη εβδομάδα σε σύγκριση με τις επτά προηγούμενες ημέρες.

Μεταξύ των χωρών που ανακοινώνουν πάνω από 100 θανάτους σε εβδομαδιαία βάση εδώ και δύο εβδομάδες, αυτές που σημειώνουν το τρέχον διάστημα τη μεγαλύτερη υποχώρηση είναι η Κούβα (54 θάνατοι τις επτά τελευταίες ημέρες, –56%), η Κόστα Ρίκα (83 θάνατοι, –25%), η Αργεντινή (124 θάνατοι, –23%) και η Βραζιλία (2.180 θάνατοι, –8%), όπου ο πρόεδρος Ζαΐχ Μπολσονάρου βρέθηκε αντιμέτωπος με κατηγορίες για εγκληματική διαχείριση της υγειονομικής κρίσης από επιτροπή της Γερουσίας.

Αντίθετα, η κατάσταση επιδεινώθηκε στη Γουατεμάλα (394 θάνατοι τις επτά προηγούμενες ημέρες, +6%) και στην Κολομβία (214 θάνατοι, +6%).

Ευρώπη

Στην Ευρώπη, όπου έχουν καταγραφεί 1.401.804 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19, η τρέχουσα αύξηση (24.353 θάνατοι τις τελευταίες επτά ημέρες, +13% σε σύγκριση με την περασμένη εβδομάδα) οφείλεται κυρίως στη Ρωσία (7.938 θάνατοι, +9%), την Ουκρανία (3.857 θάνατοι, +19%) και τη Ρουμανία (3.072 θάνατοι, +6%). Ωστόσο και άλλες χώρες καταγράφουν μεγάλες αυξήσεις, όπως η Σλοβακία (131 θάνατοι τις τελευταίες επτά ημέρες, +130%), η Τσεχία (138 θάνατοι, +97%) και η Ουγγαρία (237 θάνατοι, +68%).

Ασία

Η Ινδία (3.917 θάνατοι τις τελευταίες επτά ημέρες) είδε τον εβδομαδιαίο απολογισμό της να γίνεται πιο βαρύς εξαιτίας της αναθεώρησης των δεδομένων νοτιοδυτικής πολιτείας η οποία καταμέτρησε a posteriori θανάτους που είχαν καταγραφεί από τον Μάρτιο του 2020 ως τον Ιούνιο του 2021.

Στην υπόλοιπη Ασία (4.066 θάνατοι τις τελευταίες επτά ημέρες), ο αριθμός των ασθενών που υποκύπτουν εξαιτίας επιπλοκών της COVID-19 παραμένει σταθερός σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Η κατάσταση μοιάζει να βελτιώνεται σε αρκετές χώρες, όπως η Μογγολία (74 θάνατοι, –38%), το Πακιστάν (72 θάνατοι, –33%) και η Νότια Κορέα (83 θάνατοι, –22%). Αντίθετα, οι Φιλιππίνες καταγράφουν αύξηση των θυμάτων (1.379 θάνατοι, +23%).

ΗΠΑ/Καναδάς

Έπειτα από νέα έξαρση της πανδημίας το καλοκαίρι, ο αριθμός των θανάτων μειώνεται το τρέχον διάστημα στις ΗΠΑ, όπου καταγράφηκαν 9.850 θάνατοι τις τελευταίες επτά ημέρες (–15% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα), όπως και στον Καναδά (222 θάνατοι, –14%).

Αφρική

Με λιγότερους από 200 θανάτους να καταγράφονται καθημερινά στην ήπειρο, ο αριθμός των θυμάτων της πανδημίας κατέγραψε πτώση 9% τις τελευταίες επτά ημέρες σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ανάμεσα στις χώρες που κατέγραψαν πάνω από 100 θανάτους την περασμένη εβδομάδα, μόνο η Αίγυπτος είδε την κατάσταση να επιδεινώνεται, με 366 νεκρούς σε επτά ημέρες (+16% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα). Αρκετές άλλες χώρες βλέπουν τους εβδομαδιαίους απολογισμούς τους να γίνονται κάπως ελαφρύτεροι, όπως η Αιθιοπία (101 θάνατοι τις τελευταίες επτά ημέρες, –28%) και η Νότια Αφρική (252 θάνατοι, –19%).

Μέση Ανατολή

Στη Μέση Ανατολή, η πανδημία μοιάζει να βρίσκεται επίσης σε ύφεση, με 1.880 νεκρούς τις τελευταίες επτά ημέρες (–7% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα), μείωση που οφείλεται κυρίως στην υποχώρηση του αριθμού των θανάτων στο Ιράν (1.080 θάνατοι εξαιτίας της COVID-19 τις τελευταίες επτά ημέρες, –6%).

Ωκεανία

Η Ωκεανία, αν και είναι η ήπειρος που έχει χτυπηθεί λιγότερο από την πανδημία, βιώνει το τρέχον διάστημα έξαρσή της που δεν είχε γνωρίσει ποτέ, με 139 θανάτους τις τελευταίες επτά ημέρες. Η Αυστραλία κατέγραψε τους 97 από τους θανάτους αυτούς, αριθμό πάντως μειωμένο κατά 8% σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα.

Ειδήσεις σήμερα:

Καιρός: τοπικές βροχές και νοτιάδες την Τρίτη

Halloween: Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο με τους γιους του (εικόνες)

Στάνκογλου στο “The 2Night Show”: Ως έφηβος, ήμουν “άγριο νιάτο” (βίντεο)