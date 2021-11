Στάνκογλου στο “The 2Night Show”: Ως έφηβος, ήμουν “άγριο νιάτο” (βίντεο)

Life

Ο διάσημος ηθοποιός μίλησε για την πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα. Γιατί βρέθηκε για 3 ημέρες στις φυλακές Κορυδαλλού.

Γοητευτικός και ανατρεπτικός, όπως πάντα, ο Γιάννης Στάνκογλου εμφανίστηκε στην εκπομπή “The 2Night Show”, καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Ο δημοφιλής ηθοποιός μίλησε για την εφηβεία του και παραδέχτηκε πως ήταν «άγριο νιάτο», επισημαίνοντας πως «έψαχνα να βρω και το δίκιο μας, όχι για μένα μόνο, για όλους».

Μάλιστα, αποκάλυψε ότι τον είχαν συλλάβει στο γήπεδο και οδηγήθηκε για εξακρίβωση στοιχείων στο Αστυνομικό Τμήμα, όπου ήρθε ο πατέρας του.

Μίλησε για την πρώτη γειτονιά του, στον Περισσσό, αλλά και για το πώς μια ταινία (“Ο θανατοποινίτης”) τον έκανε να ζήσει σε πτέρυγα φυλακών για 3 ημέρες και να αποκτήσει φιλίες με κατάδικους.

«Οι κρατούμενοι των φυλακών Κορυδαλλού ζήτησαν από τον σκηνοθέτη Αντώνη Κόκκινο να παίξω στην ταινία τους και το έκανα με μεγάλη χαρά» είπε αρχικά και συνέχισε: «Στα γυρίσματα μέσα στη φυλακή ένιωθα τα βλέμματα των κρατούμενων στην αρχή να με σκανάρουν. Είχα πολύ καλές σχέσεις με τους περισσότερους».

Τέλος, αναφέρθηκε στο θεατρικό έργο με το οποίο κάνει την πρώτη του σκηνοθετική απόπειρα, δηλώνοντας έτοιμος να… φάει ξύλο από τους κριτικούς και εξήγησε γιατί του αρέσει να προκαλεί αμηχανία στους θεατές.

