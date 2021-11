“Το Πρωινό”: Στο Δρομοκαΐτειο γνωστή τραγουδίστρια

Life

Οι αναρτήσεις της τραγουδίστριας στα social media που προκάλεσαν ανησυχία σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

Μια ανάρτηση της Δόμνας Κουντούρη στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, προκάλεσε προβληματισμό σχετικά με την κατάσταση της υγείας της.

Η τραγουδίστρια, που έγινε ευρύτερα γνωστή μέσα από το Fame Story, έχει εξομολογηθεί δημόσια ότι μετά το παιχνίδι αντιμετώπισε σοβαρά προβλήματα ψυχικής υγείας, τα οποία μέχρι σήμερα προσπαθεί και παλεύει με φαρμακευτική αγωγή και παρακολούθηση.

Στην δημοσίευση της, η Δόμνα Κουντούρη άφησε το τηλέφωνο της και ενημέρωσε τους διαδικτυακούς της φίλους ότι αν την χρειαστούν θα την βρουν στο Δρομοκαΐτειο.

Λίγη ώρα μετά το συγκεκριμένο post διαγράφηκε από τον λογαριασμό της Δόμνας Κουντούρη, ενώ στο προφίλ της η ίδια αναφέρει σε πολλά κείμενα ότι ο πατέρας της ζήτησε εισαγγελική παρέμβαση για να οδηγηθεί στο ψυχιατρείο.

