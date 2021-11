Life

“Το Πρωινό” - Μπάρκουλης: διαμάχη στην οικογένεια του ηθοποιού (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Νίκος Μπάρκουλης δεν ήξερε ότι έχει αδελφή. Τι απαντά στις δηλώσεις του η κόρη του Ανδρέα Μπάρκουλη.

Ο γιος του αείμνηστου Ανδρέα Μπάρκουλη, Νίκος όταν ρωτήθηκε για την αδελφή του Βίκυ Μπάρκουλη, δήλωσε ότι αγνοεί την ύπαρξή της.

«Ποια; Ποια; Δεν ξέρω τι μου λες. Δεν ξέρω την κοπέλα. Εγώ δεν ξέρω για ποια μου λες τώρα. Θες να μου πεις πληροφορίες, αριθμό ταυτότητας, ΑΜΚΑ, κάτι;. Έχει κόρη; Δεν το ήξερα, συγγνώμη. Με πιάσατε αδιάβαστο. Δεν ήξερα ότι έχω αδελφή", είπε ο Νίκος Μπάρκουλης.

Η Βίκυ Μπάρκουλη μίλησε αποκλειστικά στην εκπομπή του ΑΝΤ1, "Το Πρωινό" και απαντώντας στον Νίκο Μπάρκουλη, τόνισε:

«Για ένα παιδί που είναι 20 χρονών και είναι επηρεασμένο, δε θέλω να σχολιάσω τίποτα. Είναι μικρό παιδί. Όταν ωριμάσει και καταλαβαίνει ορισμένα πράγματα, θα είναι όλα καλά. Είναι επηρεασμένο από τις καταστάσεις. Καμιά φορά οι γονείς επηρεάζουν πολύ άσχημα τα παιδιά και πιστεύω ότι έτσι έχει γίνει. Ίσως να θέλει να προστατέψει τη μητέρα του.

Εγώ τον αδερφό μου τον πήρα τηλέφωνο πριν δυο μήνες, γιατί υπήρξαν κάποια πνευματικά δικαιώματα, τα οποία ο πατέρας μου ήθελε να μεταφερθούν αμέσως στον Νικόλα και στη μητέρα του Νικόλα. Νομικά όμως έπαιρνα και εγώ και ο αδερφός μου ο Ανδρέας ο οποίος είναι στο εξωτερικό. Επειδή ο Νικόλας τότε ήταν 15 χρονών, αποφάσισα τότε και σκέφτηκα ως πιο ώριμη ότι μετά από χρόνια ο Νικόλας θα μπορούσε να πάρει αυτά τα χρήματα, τα οποία νομικά τα διεκδικούσα εγώ, γιατί θα τα χρειαστεί πιο πολύ για το μέλλον του από ότι τα χρειαζόμουν εγώ και μου είπε: «Ευχαριστώ πάρα πολύ αδερφούλα».

Αν συνεχίσει να λέει ψέματα η Μαρία η Βλασσοπούλου για την προηγούμενη ζωή του πατέρα μου, θα κινηθούμε νομικά και εγώ και η Φωτεινή Αναστασίου» δήλωσε χαρακτηριστικά η Βίκυ Μπάρκουλη.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: Διαζύγιο για Ασημίνα - Νικηφόρο (βίντεο)

Ζεφύρι: 170 κάλυκες από άσκοπους πυροβολισμούς σε κηδεία

Νιγηρία: Πολύνεκρη τραγωδία από κατάρρευση ουρανοξύστη (εικόνες)