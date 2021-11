Κοινωνία

Επίθεση με βιτριόλι στη Μονή Πετράκη: Ο ιερέας έλαβε νέα προθεσμία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε νέα προθεσμία από τον ανακριτή, καθώς το κατηγορητήριο σε βάρος του έχει αναβαθμιστεί.



Την ερχόμενη Δευτέρα 8 Νοεμβρίου θα απολογηθεί ο 35χρονος ιερεάς, ο οποίος κατηγορείται ότι έριξε καυστικό υγρό σε βάρος Μητροπολιτών τον περασμένο Ιούνιο στη Μονή Πετράκη.

Ο κατηγορούμενος ζήτησε νέα προθεσμία από τον ανακριτή προκειμένου να προετοιμάσει τις εξηγήσεις του, καθώς το κατηγορητήριο σε βάρος του έχει αναβαθμιστεί.

Η ανακρίτρια πριν από μερικές ημέρες μετέτρεψε σε απόπειρα ανθρωποκτονίας κατά συρροή την κατηγορία της βαριάς σκοπούμενης σωματικής βλάβης για την οποία προφυλακίστηκε τον περασμένο Ιούνιο, ο υπό καθαίρεση ιερέας , ο οποίος έριξε καυστικό υγρό σε επτά Μητροπολίτες στην Μονή Πετράκη.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, Ανδρέα Θεοδωρόπουλο, η κατηγορία δεν ευσταθεί καθώς έριξε το καυστικό υγρό στα θύματά του από μακρινή απόσταση.

Ειδήσεις σήμερα:

Ακρίβεια - Βουλή: Ο Τσίπρας ζητά συζήτηση πολιτικών αρχηγών

Κρήτη: Άγριο ξύλο πριν από την εισβολή αυτοκινήτου σε μπαρ (βίντεο)

Ο Γιώργος Παπανδρέου... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου