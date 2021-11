Πολιτική

Ocean Sky 21: με ελληνική συμμετοχή η άσκηση στα Κανάρια (εικόνες)

Εντυπωσιακές εικόνες από την επιχειρησιακή εκπαίδευση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Οι Ένοπλες Δυνάμεις συμμετείχαν στην άσκηση «Ocean Sky 21» στις Κανάριες Νήσους της Ισπανίας στην αεροπορική βάση Gando.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα, η άσκηση πραγματοποιήθηκε από 15 έως 29 Οκτωβρίου. Πρόκειται για άσκηση τύπου INVITEX - LIVEX. Οι Ένοπλες Δυνάμεις έλαβαν μέρος με 4 F-16 Blok 52+ της 343 Μοίρας από την 115 Πτέρυγα Μάχης στην Κρήτη και το αντίστοιχο προσωπικό υποστήριξης.

Στην «Ocean Sky 21» συμμετείχαν, επίσης, με μέσα και προσωπικό η Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία και υπηρεσίες του ΝΑΤΟ.

Κατά τη διάρκεια της εκτελέστηκαν σύνθετες αεροπορικές αποστολές (Air-Air, Offensive Counter Air, Defensive Counter Air, High Value Airborne Asset protection / attack) με σκοπό την εκπαίδευση των συμμετεχόντων σε περιβάλλον πολλαπλής απειλής.

Η επιχειρησιακή εκπαίδευση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο των διεθνών συνεργασιών των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων συμφώνως του σχεδιασμού του ΓΕΕΘΑ, και συνέβαλε στην προαγωγή του επιπέδου της επιχειρησιακής ετοιμότητας, μαχητικής ικανότητας και συνεργασίας των συμμετεχόντων σε πολυμερές και συμμαχικό πλαίσιο, προστίθεται στην ανακοίνωση.

