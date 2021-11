Αθλητικά

Παναθηναϊκός – Νέντοβιτς: Σοβαρός ο τραυματισμός του Σέρβου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι έδειξε η μαγνητική τομογραφία. Πόσο καιρό θα χρειαστεί να μείνει εκτός παρκέ.

Ο Νεμάνια Νέντοβιτς υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία, μετά τον χθεσινό (1/11) τραυματισμό του στον αγώνα πρωταθλήματος με τον Κολοσσό, με τα αποτελέσματα να δείχνουν θλάση στον αριστερό προσαγωγό.

Η κατάστασή του Σέρβου γκαρντ θα επαναξιολογείται καθημερινά, αν και σε αντίστοιχους τραυματισμούς η απουσία είθισται να αγγίζει το μήνα, όπερ σημαίνει ότι δεν υπολογίζεται για τη «μάχη» των «πράσινων» με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι (4/11), για την 8η αγωνιστική της Euroleague.

Οι Ιωάννης Παπαπέτρου (πρόβλημα στο ισχίο) και ο Οκάρο Ουάιτ (πρόβλημα στη γάμπα), οι οποίοι απουσίαζαν από τον αγώνα πρωταθλήματος με τον Κολοσσό, ακολούθησαν μέρος του κανονικού προγράμματος προπόνησης και αύριο (3/11) θα γίνει γνωστό αν θα ακολουθήσουν την αποστολή για το Βελιγράδι.

Ειδήσεις σήμερα:

Παρίσι: Ένοπλος σκόρπισε τον τρόμο σε σιδηροδρομικό σταθμό

Σακελλαροπούλου για Σερβία: σθεναρή στήριξη για ένταξη στην ΕΕ

Ποινικός Κώδικας: το νομοσχέδιο με τις αλλαγές