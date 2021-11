Κόσμος

Παγκόσμιος συναγερμός για εξαφάνιση βρέφους από το Αφγανιστάν

Παγκόσμιος συναγερμός έχει σημάνει για την εξαφάνιση βρέφους τεσσάρων μηνών από το Αφγανιστάν.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε από τον συνεργαζόμενο φορέα του Παγκόσμιου Δικτύου για τα Εξαφανισμένα Παιδιά (Global Missing Children’s Network – GMCN) στις Η.Π.Α. για την εξαφάνιση του Σοχαίλ Αχμαντί.

Τo βρέφος εξαφανίστηκε στις 19/8/2021 από το Camp Green Village στο Αφγανιστάν. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε φορμάκι, άσπρο ζακετάκι και ένα βραχιόλι.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» αναδημοσιεύει την εξαφάνιση του Σοχαίλ Αχμαντί κατόπιν αιτήματος του συνεργαζόμενου φορέα στις Η.Π.Α.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας.

