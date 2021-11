Αθλητικά

NBA: Ο Αντετοκούνμπο κορυφαίος στην νίκη των Μπακς στο Ντιτρόιτ

Τα «Ελάφια» αν και αγωνίστηκαν χωρίς 4 βασικούς, δεν δυσκολεύτηκαν να επιστρέψουν στις νίκες.

Ο Γιάννης Αντετοκούμπο έφτασε πολύ κοντά στο triple double, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν απόλυτα έτοιμος (σ.σ. ενοχλήσεις στο αριστερό γόνατο) και το Μιλγουόκι πέρασε εύκολα από το Ντιτρόιτ... διαλύοντας τους Πίστονς με 117-89. Τα «ελάφια» αγωνίστηκαν και πάλι χωρίς τέσσερις βασικούς (Τζρου Χόλιντεϊ, Ντόντε ΝτιΒιντσέντζο, Κρις Μίντλετον, Μπρουκ Λόπεζ) αλλά ο «Giannis» ήταν ασταμάτητος και δεν άφησε κανένα περιθώριο στα «πιστόνια».

Ο «Greek Freak» ολοκλήρωσε την αναμέτρηση με 28 πόντους (6/9 δίποντα, 3/7 τρίποντα, 7/7 βολές), 8 ριμπάουντ, 9 ασίστ και 4 μπλοκ σε 27 λεπτά ενώ πολύ καλός ήταν και ο αδελφός του, Θανάσης, ο οποίος άρχισε και πάλι βασικός και είχε 9 πόντους (4/4 δίποντα, 1/2 βολές), 8 ριμπάουντ, μία ασίστ και δύο κλεψίματα σε 23 λεπτά συμμετοχής. Από εκεί και πέρα 16 πόντους είχε ο Πατ Κόνατον (4/5 τρίποντα) όσους και ο Τζόρνταν Νουόρα. Σε ότι αφορά στον Γιώργο Καλαϊτζάκη, αγωνίστηκε για 8 λεπτά, δεν κατάφερε να σκοράρει (0/1 δίποντο, 0/1 τρίποντο, 0/2 βολές) ενώ είχε 1 κλέψιμο και 1 μπλοκ.

Για τους γηπεδούχους, ο Τζέραμι Γκραντ είχε 21 πόντους (4/8 τρίποντα) ενώ το νούμερο 1 του φετινού draft Κέιντ Κάνιγχαμ τελείωσε τον αγώνα με 6 πόντους (2/5 δίποντα, 0/9 τρίποντα, 2/2 βολές), 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ σε 29 λεπτά συμμετοχής.

Επόμενοι αγώνες για τους Μπακς αυτοί με τους Νικς στο Fiserv Forum (ξημερώματα Σαββάτου στη 01:30) και με τους Γουίζαρντς στην Ουάσινγκτον (ξημερώματα Δευτέρας στις 00:00), πριν η ομάδα του Μιλγουόκι επισκεφθεί τον Λευκό Οίκο.

