Κοινωνία

Κρήτη – αγρότες: “Απόβαση” στην Αθήνα για πορεία διαμαρτυρίας

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πότε μπαίνουν στο πλοίο της γραμμής και ποια είναι τα αιτήματα τους που θέλουν να υποβάλλουν στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης.

Ραντεβού στην… Αθήνα δίνουν οι αγρότες της Κρήτης προκειμένου να διαμαρτυρηθούν για όλα τα ζητήματα που τους απασχολούν.

Σύσσωμοι οι αγροτικοί φορείς αποφάσισαν κατά την προχθεσινή συνάντησή τους να πραγματοποιήσουν πορεία προς το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και να επιχειρήσουν ένα ραντεβού με τον υπουργό προκειμένου να του γνωστοποιήσουν τις αδικίες που υπάρχουν τόσο στο θέμα των δασικών χαρτών όσο και για τις επιδοτήσεις.

«Κάναμε μία συνάντηση προχθές στα γραφεία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου και αποφασίστηκε ομόφωνα από τους 21 φορείς των αγροκτηνοτροφικών οργανώσεων να ανέβουμε στην Αθήνα προκειμένου να πραγματοποιήσουμε μία κινητοποίηση διαμαρτυρίας», αναφέρει μιλώντας στο cretapost,ο γραμματέας της Οργάνωσης Αμπελλουργών και Ελαιοπαραγωγών Κρήτης, Γιώργος Γαβαλάς εξηγώντας παράλληλα τα προβλήματα που ταλαιπωρούν τον κλάδο των αγροτών.

«Βιώνουμε συνεχώς μία αδικία ενώ ο υπουργός πρέπει να καταλάβει ότι δεν είμαστε όλοι οι αγρότες αεριτζίδες και κομπιναδόροι. Οι δασικοί χάρτες στην Κρήτη είναι μία αδικία ενώ το κόστος παραγωγής στο νησί είναι δυσβάσταχτο. Η Κρήτη αγοράζει σε διπλάσια τιμή τις τροφές και τα λιπάσματα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα. Παράλληλα, οι επιδοτήσεις έχουν εμφανιστεί κουτσουρεμένες ενώ η νέα ΚΥΑ βγάζει εκτός τους νεοεισερχόμενους κτηνοτρόφους. Εμείς δεν ζητάμε να μην υπάρξει μία ΚΥΑ που θα διορθώνει τις αδικίες ωστόσο η συγκεκριμένη θα πρέπει να αποσυρθεί», τόνισε σχετικά ο κ. Γαβαλάς.

Αύριο μπαίνουν στα πλοία της γραμμής

Μεγάλη συμμετοχή προβλέπεται να έχουν οι αγρότες στην κινητοποίηση που αποφάσισαν στην Αθήνα.

Ήδη εκατοντάδες είναι εκείνοι που σπεύδουν να κλείσουν τα εισιτήρια για να μπουν αύριο το βράδυ στα πλοία της γραμμής ώστε το πρωί της Παρασκευής να βρίσκονται Αθήνα.

Βάσει προγράμματος οι αγρότες θα πραγματοποιήσουν πορεία που θα καταλήξει έξω από το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης ενώ θα ζητήσουν να δουν και τον υπουργό.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτσας: Τα νέα μέτρα προστατεύουν κυρίως τους ανεμβολίαστους (βίντεο)

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: Πρόβλημα οι ανεμβολίαστοι άνω των 50 ετών (βίντεο)

ΠΟΥ: Συναγερμός για βακτήριο που σκοτώνει 150.000 μωρά κάθε χρόνο