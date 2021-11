Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Λάρισα: Ανεμβολίαστη έγκυος σε κρίσιμη κατάσταση

Διασωληνωμένη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας νοσηλεύεται έγκυος νοσηλεύτρια. «Mάχη» με τον κορονοϊo δίνει και ένας 20χρονος.

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του νοσοκομείου της Λάρισας μια έγκυος νοσηλεύτρια, που δίνει "μάχη" με τον κορονοϊό.

Όπως αναφέρει ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος «έγκυος συνάδελφος νοσηλεύτρια του αναισθησιολογικού τμήματος του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, ανεμβολίαστη, ευρισκόμενη σε άδεια κύησης και όχι σε αναστολή, νοσηλεύεται από χθες στη ΜΕΘ κορονοϊού του πανεπιστημιακού νοσοκομείου Λάρισας. Να ευχηθούμε περαστικά στη συνάδελφο.»

Όπως αποκάλυψε ο διευθυντής της ορθοπεδικής κλινικής του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας Κώστας Μπαργιώτας, ανάρτησή του στο facebook μία ακόμη έγκυος χαροπαλεύει στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας μαζί με το έμβρυο, γιατί όπως εξηγεί «κανείς δε βγήκε να ενημερώσει έγκαιρα πως το εμβόλιο είναι 100% ασφαλές».

«Ούτε ο ΕΟΔΥ ούτε το Υπουργείο ούτε βέβαια οι Ιατρικοί Σύλλογοι σκεφτήκαν πως μια εκστρατεία ενημέρωσης θα μπορούσε να σώσει ζωές» σημειώνει με νόημα ο Κώστας Μπαργιώτας.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο διακομίζεται και 20χρονος από την Καρδίτσα, και σύμφωνα με το κρατικό κανάλι οι γιατροί αναμένεται να προχωρήσουν στη διασωλήνωση του, καθώς η υγεία του επιδεινώθηκε ραγδαία.

