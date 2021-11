Παράξενα

Θεσσαλονίκη: διαρρήκτης κρύφτηκε σε ντουλάπα και πυροβόλησε αστυνομικούς (βίντεο)

Αποκλειστικό ρεπορτάζ του ΑΝΤ1. Τι λέει ο αστυνομικός που ανακάλυψε τον δράστη στην ντουλάπα και βρέθηκε αντιμέτωπος με το όπλο του διαρρήκτη.

Του Βαγγέλη Κοκολάκου

Τα αδύνατα…δυνατά έκανε ένας διαρρήκτης στην Θεσσαλονίκη, για να αποφύγει την σύλληψη. Μάλιστα, μπήκε στην ντουλάπα και κρύφτηκε ανάμεσα στα ρούχα, για να μην τον εντοπίσουν οι αστυνομικοί.

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 ο αστυνομικός Αλέξανδρος Σφελινιώτης, «ανεβήκαμε επάνω, ερευνήσαμε προσεκτικά τον χώρο, εισήλθαμε στο διαμέρισμα και είχε μείνει ο χώρος της ντουλάπας. Ενώ παραμερίζαμε τα ρούχα, είδαμε ότι εκεί υπήρχε ο δράστης».

Οι αστυνομικοί της Ομάδας «Ζ» και της ΟΠΚΕ, στην προσπάθεια ακινητοποίησής του, αντίκρισαν ένα μεταλλικό πιστόλι. Το αεροβόλο, όπως αποδείχθηκε, όπλο, εκπυρσοκρότησε δύο φορές, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί κανείς.

Ο Αλέξανδρος Σφελινιώτης περιγράφει πως «στο σημείο υπήρχαν σημάδια διάρρηξης από το παράθυρο. Προσήλθε στο σημείο ο ιδιοκτήτης, γιατί ο δράστης είχε φροντίσει να βάλει την ασφάλεια στην πόρτα. Με τέχνη που μας έδειξαν κλειδαράδες, καταφέραμε να παραβιάσουμε την πόρτα, παρουσία ιδιοκτήτη».

Αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που διαρρήκτης προσπάθησε να κρυφτεί σε απίθανο σημείο. Ο Αλ. Σφελινιώτης λέει στον ΑΝΤ1 πως «σε ντουλάπα δεν μου έχει ξανατύχει να βρω, αλλά έχει τύχει σε πατάρι. Φτάσαμε γρήγορα και αναγκάστηκαν να κρυφτούν εκεί. Το ίδιο αναγκάστηκε να κάνει και ο δράστης. Δόξα τω Θεώ, όλα πήγαν καλά».

Ο 48χρονος διαρρήκτης συνελήφθη και οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα.

