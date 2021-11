Υγεία - Περιβάλλον

Μόσιαλος: Οι “επιδημιολόγοι του υπουργικού” να επικεντρωθούν στη δουλειά τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

"Καρφιά" Μόσιαλου προς τους υπουργούς για τις δηλώσεις τους περί της πανδημίας.

Τη δυσαρέσκειά του για τις δηλώσεις υπουργών αναφορικά με την αντιμετώπιση της πανδημίας εξέφρασε με ανάρτησή του στο Facebook ο καθηγητής Πολιτικής Υγείας στο LSE, Ηλίας Μόσιαλος.

«Οι ειδικοί ''επιδημιολόγοι'' του υπουργικού συμβουλίου καλό θα ήταν να επικεντρωθούν στα καθήκοντα που τους ανέθεσε ο πρωθυπουργός. Και να κάνουν σωστά τη δουλειά τους εκεί που χρειάζεται. Τα πολλά λόγια είναι περιττά», σημείωσε χαρακτηριστικά ο Ηλίας Μόσιαλος στο Facebook.

Πρόσφατα είχε εκφράσει την αντίθεσή του και με την εκστρατεία των sms σε ανεμβολίαστους. Μιλώντας στον ΑΝΤ1 τόνισε ότι διαφωνεί με το συγκεκριμένο μέτρο και εκτίμησε ότι θα φέρει το αντίθετο αποτέλεσμα.

“Δεν ξέρω αν θα εφαρμοστεί αυτή η λογική μετά sms αλλά δεν τη θεωρώ καλή ιδέα. Δεν ξέρουν οι πολίτες τι πρέπει να κάνουν μετά από βομβαρδισμό ενημέρωσης τόσους μήνες; Λείπει το sms στην ενημέρωση; Μάλλον το αντίθετο αποτέλεσμα θα έχει. Τα προσωπικά μας δεδομένα θα πρέπει να προστατεύονται με απόλυτο τρόπο” είπε χαρακτηριστικά.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - εκκλησιαστικοί κύκλοι: Η Εκκλησία τηρεί την τάξη

Καιρός: Αυξημένη υγρασία και τοπικές ομίχλες την Πέμπτη

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test σε 185 σημεία την Πέμπτη