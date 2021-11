Αθλητικά

Basketball Champions League: Ήττα για την ΑΕΚ στη Ρίγα

Τρίτη σερί ήττα για τον “Δικέφαλο” στον 4ο Όμιλο της διοργάνωσης.

Την τρίτη ήττα της σε ισάριθμες αναμετρήσεις στον 4ο όμιλο του Basketball Champions League, υπέστη στη Λετονία η ΑΕΚ. Η “Ένωση” ηττήθηκε με το βαρύ 92-76 από τη VEF Ρίγα, με τους γηπεδούχους να πανηγυρίζουν την πρώτη τους εφετινή ευρωπαϊκή νίκη (1-2).

Η χαμένη μάχη των ριμπάουντ, απόρροια της αδύναμης άμυνας της ΑΕΚ, έβαλαν την “Ένωση” με το... καλημέρα σε μειονεκτική θέση (-12, 27-15 στο 10΄), απέναντι στους Λετονούς, οι οποίοι βρήκαν τα μακρινά σουτ και ήταν ανώτεροι στο κομμάτι της δημιουργίας.

Οι γηπεδούχοι, μάλιστα, εξασφάλισαν στο 13΄ μία διαφορά ασφαλείας (39-22), την οποία δε δυσκολεύτηκαν να συντηρήσουν μέχρι τη λήξη, με εξαίρεση ένα ξέσπασμα των “κιτρινόμαυρων” στην τρίτη περίοδο, όταν έριξαν τη διαφορά στους 8 πόντους (57-49 στο 26΄). Οι παίκτες της Ρίγα βρήκαν στη συνέχεια και πάλι την ευστοχία τους από τα 6.75 και με την άμυνα της ελληνικής ομάδας σε... ύπνωση, έφτασαν άνετα στο τελικό 92-76.

Από την ΑΕΚ προσπάθησαν οι Παππάς (22π.), Ανγκόλα (14π.) και Χάμερ (13π., 8ρ.), ενώ από τους γηπεδούχους ξεχώρισε ο Ράιλι με 25 πόντους (6/11 τρίποντα).

Τα δεκάλεπτα: 27-15, 46-34, 68-56, 92-76

VEF Ρίγα (Γκαϊλίτις): Άτε 10, Κάρι 19, Μάντσεν 13, Ράιλι 25, Ζόρικς 7, Χάμοντς 9, Γουόκερ, Μίσκα, Γκρόμοβς 6, Γκούλμπις.

ΑΕΚ (Δέδας): Κολόμ 11, Φλιώνης 3, Πετρόπουλος 3, Ανγκόλα 14, Χάμερ 13, Φιλιππάκος, Παππάς 22, Γκρίφιν 8 (2), Βαουλέτ.

