Life

“The 2Night Show” - Έρικ Ρόμπερτς: Η αγάπη του για την Ελλάδα και οι τσακωμοί με την Τζούλια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Καλεσμένος του Γρηγόρη Αρναούτογλου ήταν ο Αμερικανός ηθοποιός και αδερφός της Τζούλια Ρόμπερτς.

“Λάμψη” Χόλιγουντ έφερε στο πλατό της εκπομπής “The 2Night Show” ο Αμερικανός ηθοποιός, Έρικ Ρόμπερτς, αδερφός της διάσημης σταρ Τζούλια Ρόμπερτς.

«Έχω παίξει σε περίπου 100 ταινίες, εγώ σταμάτησα να μετράω στις 75, εγώ απλά περνούσα καλά. Έχω μια υπέροχη ζωή, έχω γυρίσει όλο τον κόσμο και ξέρω ότι κάνω την καλύτερη δουλειά του κόσμου», είπε στον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

Εξέφρασε τη μεγάλη αγάπη του για την σύζυγό του, με την οποία έχει συμπληρώσει 29 χρόνια έγγαμου βίου: «Είναι όλος μου ο κόσμος, είναι το άλλο μου μισό. Ευχαριστώ τον Θεό για τη γυναίκα που μου χάρισε». Όπως είπε, μάλιστα, λατρεύει την ελληνική κουζίνα… σχεδόν όσο και τη γυναίκα του.

Ο Έρικ Ρόμπερτς, ο οποίος βρίσκεται στην Ελλάδα για τα γυρίσματα της ταινίας “GreekJob” είπε ότι «μέχρι τώρα έχω γυρίσει μια σκηνή στην Ακρόπολη. Ο Άνθιμος (σ.σ. Ανανιάδης ο οποίος είναι παραγωγός της ταινίας) είναι πολύ καλό παιδί και το ρίξαμε έξω χθες το βράδυ».

Από τη συζήτηση δεν θα μπορούσε να λείψει και η Τζούλια Ρόμπερτς για την οποία εξέφρασε τη μεγάλη του αγάπη λέγοντας ότι «εγώ την βοήθησα να πάρει τον πρώτο της ρόλο και μετά προχώρησε μόνη της. Όλα αυτά τα κατόρθωσε η ίδια». Σχολιάζοντας τις φήμες που κατά καιρούς τον θέλουν να έχει τσακωθεί με την αδερφή του, είπε: «Αδέλφια είμαστε, είναι λογικό να τσακωνόμαστε κατά καιρούς. Η μόνη φορά που έχουμε παίξει μαζί ήταν στην πρώτη της ταινία που έπαιζε τη μικρή μου αδερφή. Παρεμπιπτόντως δεν ήταν καθόλου καλή ταινία».

Τέλος, αναφέρθηκε στην τραγωδία κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας του Άλεκ Μπάλντουιν, λέγοντας: «Είναι πολύ επικίνδυνο να συζητήσουμε για αυτό, γιατί δεν ξέρουμε ακριβώς τι έγινε. Θα σου πω τι ξέρουμε μέχρι τώρα. Κάποιος έβαλε αληθινή σφαίρα στο όπλο. Αυτά ξέρουμε μέχρι τώρα. Δεν ξέρουμε ούτε πότε, πώς, γιατί. Είναι ένας υπέροχος άνθρωπος. Τον αγαπώ πολύ. Νιώθω πολύ άσχημα για αυτό».

Ειδήσεις σήμερα:

Διαρρήκτης κρύφτηκε στη ντουλάπα: Ο αστυνομικός που τον συνέλαβε μιλά στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Μανωλόπουλος για νέα μέτρα: Είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά λίγα και ατελή

Ολυμπιακός – Άιντραχτ Φρανκφούρτης: ντέρμπι πρωτιάς στον όμιλο