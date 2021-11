Τεχνολογία - Επιστήμη

Βρέθηκε νερό σε μακρινό γαλαξία

Οι παρατηρήσεις έγιναν με το διεθνές τηλεσκόπιο ALMA στην έρημο Ατακάμα της Χιλής.

Νερό ανιχνεύθηκε σε έναν μεγάλο γαλαξία του πρώιμου σύμπαντος. Πρόκειται για την πιο μακρινή ανίχνευση νερού σε μοριακή μορφή μέχρι σήμερα σε κάποιον γαλαξία που "γεννάει" άστρα.

Οι παρατηρήσεις έγιναν με το διεθνές τηλεσκόπιο ALMA στην έρημο Ατακάμα της Χιλής και οι ερευνητές έκαναν τη σχετική προδημοσίευση στο arXiv, ενώ θα ακολουθήσει δημοσίευση στο περιοδικό αστροφυσικής "The Astrophysical Journal".

Η ανίχνευση μορίων νερού, μαζί με μονοξείδιο του άνθρακα, έγινε στο ζεύγος γαλαξιών SPT031-58 (που βρίσκονται μάλλον σε φάση συγχώνευσης) σε απόσταση σχεδόν 12,88 δισεκατομμυρίων ετών φωτός από τη Γη, σε μια εποχή που το σύμπαν είχε ηλικία μόνο 780 εκατομμυρίων ετών και τότε δημιουργούνταν τα πρώτα άστρα και γαλαξίες.

Ο εν λόγω διπλός γαλαξίας έχει τη μεγαλύτερη μάζα από κάθε άλλο γνωστό γαλαξία εκείνης της πρώιμης εποχής. Το νερό είναι το τρίτο σε αφθονία μόριο στο σύμπαν μετά το μοριακό υδρογόνο και το μονοξείδιο του άνθρακα.

