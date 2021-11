Life

Η Λίτσα Γιαγκούση στο “Πρωινό” για τη διαμάχη με τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο (βίντεο)

Η “έκρηξη” της τραγουδίστριας για τον περιορισμένο χρόνο εμφάνισης. Τι απάντησε ο μάνατζερ του Μάκη Χριστοδουλόπουλου.

“Φωτιές” άναψε η Λίτσα Γιαγκούση, η οποία σε συνέντευξή της κατηγορεί τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο για προσβλητική συμπεριφορά απέναντί της. Ειδικότερα, μιλώντας στο περιοδικό “Λοιπόν”, η τραγουδίστρια ανέφερε ότι δεν θα επαναλάμβανε ποτέ τη συνεργασία της με τον Μάκη Χριστοδουλόπουλο, υποστηρίζοντας ότι η «ανεπίτρεπτη» και «προσβλητική» συμπεριφορά του, την ανάγκασε να αποχωρήσει.

«Μπήκα στην πρεμιέρα, στο δεύτερό μου πρόγραμμα και αντί για 40 λεπτά, τραγούδησα 10. Έκανε φινάλε η ορχήστρα, γιατί έπρεπε να βγει ο Μάκης. Δεν σέβεται κανέναν άνθρωπο και κοιτάει μόνο τον εαυτό του», ανέφερε.

«Δεν μίλησα, γιατί δεν είμαι άνθρωπος που θα πράξει εν βρασμώ και θα κάνει φασαρία, κακώς βέβαια. Στη συνέχεια, το μαγαζί το σφραγίσανε για έναν μήνα για κάποιο λόγο και μετά μου ζήτησαν να επιστρέψω. Κάλεσα τον επιχειρηματία να με διαβεβαιώσει ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο, αλλά εκείνος δεν μπόρεσε να το κάνει κι έτσι δεν πήγα. Συνέβη και στο παρελθόν κάτι παρόμοιο, με τον ίδιο τραγουδιστή, είχα ενδείξεις, αλλά είπα να ξανακάνω μία απόπειρα. Πιστεύω αυτό δεν έχει ξαναγίνει σε κανέναν, αδιανόητη συμπεριφορά. Κρίμα το ταλέντο του», δήλωσε η Λίτσα Γιαγκούση.

Η Λίτσα Γιαγκούση μίλησε στην εκπομπή “Το Πρωινό” του ΑΝΤ1 για αυτήν τη διαμάχη, υπογραμμίζοντας πως αυτό που συνέβη «είναι εξευτελιστικό για κάθε καλλιτέχνη».

«Ήταν απόφαση του Μάκη, έπρεπε να βγει ο Μάκης στο πρόγραμμα», δήλωσε με σιγουριά. Παραδέχθηκε, ωστόσο, πως μετάνιωσε που δεν του μίλησε η ίδια για να λυθεί το θέμα και ότι ήταν “εν βρασμώ” όταν έκανε τις δηλώσεις στο περιοδικό.

Άμεση ήταν η αντίδραση του μάνατζερ του Μάκη Χριστοδουλόπουλου, ο οποίος διέψευσε όσα υποστηρίζει η Λίτσα Γιαγκούση. Ο Κώστας Σεϊνόπουλος, παρεμβαίνοντας στην ίδια εκπομπή, ξεκαθάρισε ότι η συμφωνία για το πρόγραμμα έγινε με τον μαέστρο.

Αξίωσε από την Λίτσα να ανακαλέσει όσα είπε και άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο ο Μάκης Χριστοδουλόπουλος να κινηθεί νομικά εναντίον της.

