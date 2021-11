Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Η νέα Σελήνη και οι επικίνδυνες εβδομάδες (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Προβλέψεις για όλα τα ζώδια από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”, μαζί με αυστηρές συστάσεις σε πολλά ζώδια για αυξημένη προσοχή μέχρι τις 17 Νοεμβρίου.

«Η νέα Σελήνη στον Σκορπιό φέρνει νέα ξεκινήματα, όμως απαιτείται προσοχή από όλους. Επειδή είναι στον Σκορπιό, θα μπορούσα να πω ότι η νέα Σελήνη είναι ωραία για οικονομικά, για ερωτικά και συναισθηματικά θέματα», είπε η Λίτσα Πατέρα στην έναρξη της ενότητας με τις αστρολογικές προβλέψεις στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Πέμπτης.

Η αστρολόγος έκανε αυστηρές προειδοποιήσεις προς τα περισσότερα ζώδια για τις επόμενες δύο εβδομάδες, με αιχμή την 17η Νοεμβρίου, λέγοντας ότι θα είναι μια ταραχώδης και επικίνδυνη περίοδος για όλον τον κόσμο.

Όπως είπε η Λίτσα Πατέρα, «το τετράγωνο που κάνει με τον Κρόνο και με τον Ουρανό, σημαίνει αλλαγές που αφορούν και πρόσωπα κύρους, το είχαμε πει και προ ημερών, είδαμε και την παραίτηση Ζάεφ στην Βόρεια Μακεδονία. Μέχρι τις 17 Νοέμβρη, όπως είχα πει και αυτά ισχύουν για όλον πλανήτη, καθώς ο Άρης είναι απέναντι από τον Ουρανό, μπαίνουμε σε μια περίοδο αρκετά εκρηκτική. Ο Άρης σημαίνει την ένταση και ο Ουρανός αφορά μεταξύ άλλων και τα αεροπλάνα».

Όπως διευκρίνισε η αστρολόγος της εκπομπής, «όμως, στους ανθρώπους μπορεί να φέρει μια ένταση στις σχέσεις, που μπορεί να φέρουν μέχρι και έναν απρόσμενο χωρισμό, ενώ μπορεί να υπάρξουν και δυστυχήματα. Θα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε σχέσεις που δεν πάνε καλή ή δεν θα πρέπει να τρέχουμε με αυτοκίνητο. Αυτό ισχύει για όλους είτε τους αφορά άμεσα λόγω των ζωδίων τους είτε λόγω των ωροσκόπων τους και επειδή πολλοί δεν ξέρουν που έχουν τους πλανήτες τους, πρέπει όλοι να είμαστε προσεκτικοί για τις επόμενες 15 ημέρες».

Αμέσως μετά, η αστρολόγος ξεκίνησε τις αναλυτικές προβλέψεις για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε τις αστρολογικές προβλέψεις από την Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Πέμπτης:





Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: συγκλονιστικό επεισόδιο την Πέμπτη (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: Κατάρρευση οροφής σε σχολική αίθουσα! (εικόνες)

Παρέμβαση Κεραμέως μετά την καταγγελία για βιασμό εκπαιδευτικού