Κορονοϊός - Χάπι Merck: ο EMA επιταχύνει τις διαδικασίες έγκρισης

Η Βρετανία έγινε σήμερα η πρώτη χώρα παγκοσμίως που ενέκρινε τη χρήση του φαρμάκου της Merck σε ασθενείς με συμπτώματα Covid-19.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) δήλωσε σήμερα έτοιμος να συστήσει στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τη χρήση για έκτακτη ανάγκη του αντιιικού χαπιού κατά της Covid-19 το οποίο ανέπτυξαν από κοινού η Merck και η Ridgeback Biotherapeutics, το οποίο έλαβε νωρίτερα σήμερα έγκριση στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Ο EMA προσπαθεί επίσης να επιταχύνει την αξιολόγηση που ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα για το χάπι πριν από την πιθανή διάθεσή του στην αγορά στην ΕΕ, καθώς η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με ένα τεράστιο κύμα μολύνσεων.

«Θα προσπαθήσουμε να επιταχύνουμε την αξιολόγησή μας για να λάβουμε έγκριση το συντομότερο δυνατό», τόνισε σε συνέντευξη Τύπου ο Μάρκο Καβαλέρι, επικεφαλής στρατηγικής εμβολίων στον EMA, προσθέτοντας ότι δεν μπορεί να δώσει ακόμη μια ακριβή ημερομηνία. «Είμαστε επίσης έτοιμοι να συστήσουμε στα κράτη μέλη της ΕΕ να μπορούν να διαθέτουν αυτό το νέο χάπι που χορηγείται δια του στόματος σε περιπτώσειες έκτακτης ανάγκης, πριν από την έγκρισή του», συμπλήρωσε ο Καβαλέρι.

Η ευρωπαϊκή ρυθμιστική αρχή με έδρα της το Άμστερνταμ δεν έχει την εξουσία να λάβει μια κεντρική απόφαση σχετικά με τη χρήση του φαρμάκου σε καταστάσεις έκτακτης ανάγκης σε ολόκληρη την ΕΕ. Ως εκ τούτου, μπορεί να συστήσει μόνο κράτη μεμονωμένα, εξήγησε. Η Βρετανία έγινε σήμερα η πρώτη χώρα παγκοσμίως που ενέκρινε το φάρμακο αυτό, που περιέχει τη δραστική ουσία μολνουπιραβίρη, να χρησιμοποιείται όσο το δυνατόν πιο σύντομα μετά τη διάγνωση ενός ασθενούς με Covid-19 και μέσα σε πέντε ημέρες από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, σε μια εξέλιξη που ενδέχεται να αλλάξει την πορεία της πανδημίας. Αυτά είναι τα πρώτα δισκία κατά της Covid που διατίθονται στην αγορά. Η θεραπεία αυτή μειώνει κατά το ήμισυ τον κίνδυνο νοσηλείας, σύμφωνα με μια κλινική δοκιμή της Merck. Ο EMA προέτρεψε για ακόμη μια φορά τον πληθυσμό να εμβολιαστεί το συντομότερο δυνατό ενώπιον ενός «τέταρτου κύματος» της πανδημίας που πλήττει την ήπειρο.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) έκρουσε νωρίτερα σήμερα τον κώδωνα του κινδύνου για τον «πολύ ανησυχητικό» ρυθμό μετάδοσης της Covid-19 στην Ευρώπη, ο οποίος θα μπορούσε να οδηγήσει σε μισό εκατομμύριο επιπλέον θανάτους στην ήπειρο από τώρα μέχρι το Φεβρουάριο. Αυτό το «μαζικό» τέταρτο κύμα πλήττει ιδιαίτερα τη Γερμανία, η οποία έσπασε σήμερα το ρεκόρ ημερήσιων κρουσμάτων που χρονολογούνταν από το Δεκέμβριο του 2020, καταγράφοντας 33.949 νέες μολύνσεις μέσα σε 24 ώρες.

«Η επιδημιολογική κατάσταση στην Ευρώπη προκαλεί μεγάλη ανησυχία επί του παρόντος», δήλωσε ο Φέργκους Σουίνι, επικεφαλής του τμήματος κλινικών δοκιμών στον EMA. «Είναι πραγματικά σημαντικό να εμβολιαστούμε όλοι γιατί δεν είμαστε όλοι προστατευμένοι μέχρι να προστατευτούν όλοι», πρόσθεσε.

