“Ενώπιος Ενωπίω” - Γιώργος Παπανδρέου: “Λεφτά υπάρχουν” και σήμερα

Τι είπε για τα σενάρια συνεργασίας με ΝΔ ή ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το δημοψήφισμα που είχε προτείνει το 2011.

Ο πρώην πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, μιλώντας χθες Πέμπτη το βράδυ στην εκπομπή «Ενώπιος Ενωπίω» του τηλεοπτικού σταθμού ΑΝΤ1, επανέλαβε ότι με την διεκδίκηση της ηγεσίας στο Κίνημα Αλλαγής δεν επιδιώκει πολιτική ρεβάνς και ότι η μόνη δικαίωση που επιθυμεί είναι να δει τη χώρα να προχωρά μπροστά.

«Εγώ και υπουργός ήμουν και πρωθυπουργός ήμουν και αρχηγός κόμματος ήμουν. Δεν έχω καμία φιλοδοξία να πιάσω κάποια καρέκλα. Τα έχω δει, τα έχω ζήσει. Αισθάνθηκα το χρέος απέναντι στη παράταξη και στόχος μου είναι όχι να κατακτήσω την εξουσία αλλά να προσφέρω σε αυτή την παράταξη, που πράγματι μετά την απουσία και την τραγική εξέλιξη με τη Φώφη Γεννηματά, που άφησε παρακαταθήκη θα έλεγα πλεόνασμα ήθους, πάλεψε παλικαρίσια, πάλεψε όχι μόνο με την ασθένεια, αλλά και για την παράταξη», τόνισε ο κ. Παπανδρέου. Επανέλαβε ότι δεν είχε προσχεδιάσει την υποψηφιότητά του και πώς θα στήριζε τη Φώφη Γεννηματά αν ήταν στη κούρσα για την ηγεσία.

Ο πρώην πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι σε περίπτωση που δεν κερδίσει θα παραμένει στη παράταξη, για «να μείνει ενωμένη, η ενότητα να σφυρηλατηθεί ακόμα περισσότερο, βάσει των αξιών που θα αναδεικνύουμε. Σε κάθε περίπτωση εγώ θα είμαι κοντά. Εγώ θα είμαι εδώ. Και ήμουν πάντα εδώ. Πάντα κοντά στις αξίες του ΠΑΣΟΚ. Όποια να ήτανε και η διαδρομή μου», διαβεβαίωσε.

Ο Γιώργος Παπανδρέου επέκρινε τον ΣΥΡΙΖΑ, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι στόχος του είναι να ξαναγίνει το Κίνημα Αλλαγής, το ΠΑΣΟΚ, πραγματική κοίτη της σοσιαλδημοκρατίας «Για να μην υπάρχουν απομιμήσεις. Και μάλιστα κακές απομιμήσεις. Και δεν το λέω σε προσωπικό επίπεδο, λέω ότι αυτή η παράταξη της παραδοσιακής Αριστεράς είναι μια συντηρητική αριστερά. Είναι η παράταξη που δοκιμάστηκε, της δόθηκαν ευκαιρίες, ο ελληνικός λαός εμπιστεύθηκε σε εκείνη την παράταξη τη μοίρα του τόπου και αντί πραγματικά να κάνει προοδευτικές αλλαγές τι έκανε; Έκανε ότι πιο δεξιόστροφο», υπογράμμισε.

Κατηγόρησε τον ΣΥΡΙΖΑ ότι συμμάχησε με «τον καραμανλισμό» για να συγκαλύψει τα πραγματικά αίτια του γιατί η χώρα έφθασε κοντά στη χρεοκοπία. «Ο ΣΥΡΙΖΑ αντί να δει ποια ήταν τα αίτια και ποιοι φταίγανε, συμμάχησε με τον καραμανλισμό, συμμάχησε τότε με τον κ. Καμμένο και βεβαίως συγκάλυψε τις ευθύνες της δεξιάς. Και όχι μόνο αυτό, αλλά η πολιτική της ήταν πελατειακή, δηλαδή κρατισμός, συγκεντρωτισμός, άντε μπήκαμε στην εξουσία, μοιράζουμε την εξουσία, παρεμβαίνουμε στη δικαιοσύνη, παρεμβαίνουμε στα μέσα ενημέρωσης και δε φτιάχνουμε κόμμα ανοιχτό και δημοκρατικό».

Συμπλήρωσε ότι «Δόθηκε η ευκαιρία σε αυτόν τον χώρο από τον ελληνικό λαό. Απέτυχε. Ξανά εμείς μπροστά κι εγώ μπροστά, για να ξαναφέρουμε τον κόσμο κοντά μας και να υπάρχει εγερτήριο του προοδευτικού κόσμου, για να αναδείξουμε τις προοδευτικές αξίες – το έχουμε αποδείξει».

Ο Γιώργος Παπανδρέου πήρε θέση για το ζήτημα πιθανών κυβερνητικών συνεργασιών του ΚΙΝΑΛ με τη ΝΔ ή τον ΣΥΡΙΖΑ.

«Όσοι λένε ότι ‘θα είμαστε δεκανίκι του ενός ή δεκανίκι του άλλου ή θα μας πάει κάποιος εδώ ή προς τα εκεί’, ουσιαστικά έχει ηττοπαθή αντίληψη για το χώρο μας. Δεν το δέχομαι αυτό, εγώ έχω ζήσει όπως έχει ζήσει ο ελληνικός λαός ότι αυτός ο χώρος είναι και υπαρκτός και είναι και πόθος πολύ μεγάλου μέρους του ελληνικού λαού να υπάρχει η λεγόμενη κεντροαριστερά», σημείωσε και τόνισε, «Οι συνεργασίες θέλουν πλατφόρμα πολιτική. Εγώ με ειλικρίνεια δε βλέπω σήμερα (συνεργασία) ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε και με τον ΣΥΡΙΖΑ, που τον θεωρώ συντηρητική παράταξη. Ας δοκιμαστούν οι δύο αντίπαλοι ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Δημοκρατία. Έχουν στο παρελθόν δουλέψει μαζί, το ’89. Ο κ. Καμμένος με τον ΣΥΡΙΖΑ με τον καραμανλισμό δούλεψε πολύ καλά, στις πλατείες των αγανακτισμένων συντονιστήκανε πάρα πολύ καλά, το πρόβλημά τους προφανώς είναι το ΠΑΣΟΚ. Εμείς όμως θεωρούμε ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η λύση για μια προοδευτική αλλαγή στη χώρα μας».

Απαντώντας στη κριτική ότι μπαίνει εμπόδιο στην ανανέωση, ο κ. Παπανδρέου σημείωσε πώς «η ανανέωση έχει ονοματεπώνυμο, αλλά είναι και στάση ζωής. Η ανανέωση είναι το να γνωρίζεις τι έχεις κάνει, να το σκέφτεσαι, να το παλεύεις, να το δουλεύεις, να μαθαίνεις, να διδάσκεσαι από αυτό. Σήμερα θα σας πω ότι εάν δεν κάνουμε αυτή την εποχή με τις μεγάλες προκλήσεις κλιματικής κρίσης που συζητιέται στη Γλασκόβη, της προσφυγιάς που είναι μέρος και απόρροια σε ένα μεγάλο βαθμό και της κλιματικής κρίσης, το θέμα των τεράστιων ανισοτήτων που υπάρχουν παγκοσμίως, που δημιουργούν πολώσεις, αυταρχισμούς, δημαγωγία, το είδαμε πρόσφατα και στην Αμερική, προβλήματα σε ότι αφορά την υγεία, την αντιμετώπισή της, το σύστημα υγείας, το σύστημα της παιδείας, αν αυτά δεν τα δούμε και δεν αξιοποιήσουμε τα πλεονεκτήματα της χώρας μας, θα έχουμε μεγάλα προβλήματα μπροστά μας».

Ο Γιώργος Παπανδρέου θέλοντας να κλείσει τη συζήτηση για τα κρίσιμα γεγονότα όταν κυβέρνησε το 2009-2010 επέκρινε ΝΔ και ΣΥΡΙΖΑ για τη κριτική που άσκησαν σχετικά με το πώς οδηγήθηκε η χώρα στα μνημόνια, υπενθυμίζοντας τη έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επέρριψε τις ευθύνες του δημοσιονομικού εκτροχιασμού μέχρι το 2009 στη πολιτική της ΝΔ. Υπενθύμισε, ακόμη, τις μεταρρυθμίσεις την περίοδο της διακυβέρνησής του (2009-2012).

Αντέκρουσε τη κριτική πως το 2004 έγινε αρχηγός στο ΠΑΣΟΚ, επειδή του έδωσε «το δαχτυλίδι ο Κώστας Σημίτης: «το δαχτυλίδι δε μου το έδωσε κανένας, το έδωσε ο ελληνικός λαός, έδωσαν εντολή ένα εκατομμύριο άνθρωποι να πάμε μπροστά» είπε. Για την περιβόητη φράση «λεφτά υπάρχουν» – που μεταδόθηκε ολοκληρωμένη κατά τη διάρκεια της εκπομπής – τόνισε ότι και σήμερα θα την έλεγε: «(...) Λεφτά υπάρχουν, λόγω και του Ταμείου Ανάκαμψης πια, όμως εν πάση περιπτώσει λεφτά υπάρχουν αν νοικοκυρέψουμε τη χώρα, αν χτυπήσουμε τη γραφειοκρατία, αν χτυπήσουμε τη διαφθορά».

Αξιοσημείωτα –αν και γνωστά– ήταν όσα είπε για το δημοψήφισμα το 2011: ανέφερε πως ο τότε πρόεδρος της Γαλλίας Νικολά Σαρκοζί διαφωνούσε ενώ η καγκελάριος της Γερμανίας Άγκελα Μέρκελ ήταν θετική.

Ακόμη ο Γιώργος Παπανδρέου δικαιολόγησε τη κυβερνητική συνεργασία του ΠΑΣΟΚ με τη ΝΔ (2012-2014) υποστηρίζοντας ότι «είχαμε και χρέος να στηρίξουμε τη διαδικασία αυτή για να τελειώνει το μνημόνιο. Στο τέλος και ο κ. Σαμαράς, που θα μπορούσε να είχε κλείσει το μνημόνιο, έκανε άλλες κινήσεις, ουσιαστικά πέταξε το μπαλάκι στην επόμενη κυβέρνηση και βεβαίως τα υπόλοιπα είναι άλλη ιστορία – το πώς χειρίστηκε και ο ΣΥΡΙΖΑ αυτή την υπόθεση».

Επέμεινε ότι για τα μεγάλα θέματα απαιτούνται συναινέσεις, για παράδειγμα στο χώρο της παιδείας, όπου η χώρα συνεχίζει να χωλαίνει. «Η μεγάλη μεταρρύθμιση που κάναμε το 2011, ήταν η κυρία (Άννα) Διαμαντοπούλου αν θυμόσαστε υπουργός Παιδείας, στηρίχθηκε μεν από μεγάλες δυνάμεις μέσα στη Βουλή, ακόμα και από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά μόλις εκλέχτηκε η κυβέρνηση Σαμαρά είχαμε αντιμεταρρύθμιση και βεβαίως ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε ακόμα περισσότερο αυτή την αντιμεταρρύθμιση. Λοιπόν, ποιο είναι το συμπέρασμα; Σε μερικά πράγματα θα πρέπει να βρούμε συναινέσεις. Έχουμε διαφορές, θα πρέπει όμως να βρούμε συναινέσεις και να τα προχωρήσουμε γιατί δεν έχουμε χρόνο να χάσουμε».





