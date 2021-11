Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: Δεκάδες κρούσματα σε γηροκομείο

Ηλικιωμένοι διακομίστηκαν στο νοσοκομείο. Συναγερμός σήμανε στον ΕΟΔΥ.

Συναγερμός έχει σημάνει στις υγειονομικές Αρχές για συρροή κρουσμάτων κορονοϊού σε μονάδα φροντίδας ηλικιωμένων, που στεγάζεται έξω από τη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μετά από διενέργεια τεστ εντοπίστηκαν 20 κρούσματα κορονοϊού σε ηλικιωμένους που φιλοξενούνται στη συγκεκριμένη μονάδα.

Από αυτούς οι 7 εμφάνισαν συμπτώματα και νοσηλεύονται σε απλές κλίνες, στο νοσοκομείο “Παπανικολάου”.

Οι υπόλοιποι είναι ασυμπωματικοί κι έχουν ήδη μπει σε καραντίνα, όπως ορίζουν τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.

