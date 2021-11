Life

“Το Πρωινό” - Βόσσου: Το πρόβλημα υγείας, ο Μικρούτσικος και το #MeToo

Η αγαπημέμη τραγουδίστρια έχοντας ξεπεράσει τα προβλήματα υγείας, ανανεωμένη, μίλησε για όλα όσα βίωσε.



Καλεσμένη στην εκπομπή «Το Πρωινό» βρέθηκε η Σοφία Βόσσου, η οποία μίλησε για τις πολλές περιπέτειες που πέρασε με την υγείας της τα δυο τελευταία χρόνια.



Η αγαπημένη τραγουδίστρια, κρατώντας ένα μπαστούνι για να τη βοηθά στο περπάτημα και έχοντας ξεπεράσει τα προβλήματα, ανανεωμένη, μίλησε για όλα όσα βίωσε.



«Κάνω ένα χειρουργείο για μια διάνοιξη. Πάει καλά. Σε λίγες μέρες μου κάνει διάτρηση στο στομάχι. Ξαναμπαίνω χειρουργείο, πάει καλά και βγαίνει ένα συρίγγιο το οποίο ένα χρόνο καστικώθηκε. Ιατρικό παράδοξο κανονικά. Να μην κλείνει ενάμιση χρόνο. Τρεφόμουν με παρεντερικές και έφτασα 37 κιλά. Μου δόθηκε μια ορμόνη για να σταματήσει το συρίγγιο και αλλοιώθηκε η γεύση μου και δεν μπορούσα να φάω. Μου άνοιξαν στην κεντρική φλέβα και τρεφόμουν. Ήμουν μπες βγες στο νοσοκομείο. Έμπαινα 30-40 μέρες και μετά έμενα σπίτι. Αλλά παράλληλα έκανα πράγματα. Ήμουν 37-38 κιλά παραμονές Χριστουγέννων και φώναξα τους φίλους μου στο σπίτι και φάγαμε όλοι μαζί -εγώ δεν έτρωγα», αποκάλυψε η Σοφία Βόσσου.



«Κάποια στιγμή το συρίγγιο άρχισε και έκλεινε. Πάνω που γίνομαι καλά, είχα αρχίσει να παίρνω και τα κιλά μου, το σκυλάκι μου που έχει μεγαλώσει και της φεύγουν τα τσισάκια της, ξυπνάω ένα πρωί, πάω να κατέβω ένα σκαλοπατάκι, πατάω πάνω, γλιστράω, πέφτω και κάνει κρακ το πόδι. Παθαίνω συντριπτικό κάταγμα μηριαίου και γόνατο. Πήγα με τον ένα γοφό σέρνοντας μέχρι το τηλέφωνο. Ήρθαν και με πήραν, πέντε ώρες χειρουργείο. Τώρα είμαι στη φάση της αποκατάστασης», είπε η Σοφία Βόσσου περιγράφοντας το ατύχημά της.

Η Σοφία Βόσσου μίλησε και για τον Ανδρέα Μικρούτσικο, ο οποίος πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο και είναι καλά, όπως είπε. Παράλληλα, μίλησε για την σχέση που έχουν όλα αυτά τα χρόνια και όπως είπε πλέον είναι οικογένεια.

Τέλος, η Σοφία Βόσσου αναφέρθηκε και στο ελληνικό #metoo και τις καταγγελίες που έχουν βγει στην δημοσιότητα το τελευταίο διάστημα. Η ίδια είπε ότι δεν είχε προσωπική εμπειρία, ωστόσο, όπως είπε ξέρει περιπτώσεις

