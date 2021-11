Life

“Το Πρωινό”: Η Ευγενία Δημητροπούλου για τον γάμο της και το #MeToo (βίντεο)

Πώς γνωρίστηκε με τον σύζυγό της και πώς ονειρεύεται τον θρησκευτικό γάμο που θα τελέσει το ζευγάρι. Τι είπε για το κίνημα #MeToo.

Καλεσμένη στην εκπομπή “Το Πρωινό” ήταν σήμερα η Ευγενία Δημητροπούλου, η οποία πρωταγωνιστεί στην δημοφιλή σειρά του ΑΝΤ1 “Ήλιος”. Μίλησε για τον έγγαμο βίο, τον σύζυγό της, αλλά και για το κίνημα #MeToo με τις αποκαλύψεις που συγκλονίζουν τον χώρο του Θεάτρου.

Η ταλαντούχα ηθοποιός παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο τον εκλεκτό της καρδιάς της, Στέλιο Βλατάκη, τον περασμένο Ιούνιο. Όπως είπε στη Φαίη Σκορδά και τον Γιώργο Λιάγκα, γνωρίστηκαν λίγο πριν από την πρώτη καραντίνα, όταν εκείνος ήρθε με έναν εξάδελφο του - ο οποίος είναι φίλος της - σε μία θεατρική παράσταση.

«Σέβομαι την εργασία του συζύγου μου (σ.σ. είναι νευροχειρουργός). Ξέρω ότι ανά πάσα ώρα και στιγμή, μπορεί να έχει δουλειά», είπε η Ευγενία Δημητροπούλου, συμπληρώνοντας ότι εκείνος προσπαθεί να συμμετέχει όσο μπορεί στις δουλειές του σπιτιού.

Αποκάλυψε ότι το ζευγάρι θα τελέσει και θρησκευτικό γάμο, όχι όμως στο εγγύς μέλλον, για τον οποίο ιδανικά η ίδια θα ήθελε να γίνει χειμώνα.

Σχολιάζοντας το κίνημα #MeToo και τις καταγγελίες που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, παραδέχθηκε πως δεν ξέρει πώς θα αντιδρούσε η ίδια εάν έπεφτε θύμα κακοποίησης ή παρενόχλησης. Θέλησε ωστόσο να υπογραμμίσει πως πρέπει να σεβόμαστε την επιλογή του καθενός σχετικά με το πότε αισθάνεται έτοιμος να μιλήσει για κάτι τόσο δυσάρεστο που τον έχει “σημαδέψει”.

