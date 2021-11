Κοινωνία

Συγκέντρωση πυροσβεστών - Έκλεισε η Κηφισίας (εικόνες)

Εκτροπή κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα.



Μποτιλιάρισμα προκλήθηκε στην κάθοδο της Κηφισίας, καθώς στο ύψος του εμβολιαστικού κέντρου Προμηθέας συμβασιούχοι πυροσβέστες πραγματοποιούν διαμαρτυρία έξω από το υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.

Λόγω της συγκέντρωσης πραγματοποιείται εκτροπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στη λεωφόρο Κηφισίας και στα δύο ρεύματα στο ύψος της Hellexpo.

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να έχει δημιουργηθεί κυκλοφοριακή συμφόρηση. Τα οχήματα σχηματίζουν ουρά χιλιομέτρων από το ύψος του ΚΑΤ στην Κηφισιά.

Πρόκειται για συγκέντρωση διαμαρτυρίας ένστολων, ύστερα από κάλεσμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ενώσεων Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος, το Πανελλήνιο Σωματείο Συμβασιούχων Πυροσβεστών και την Πανελλήνια Ομοσπονδία Πενταετούς Υποχρέωσης & Συμβασιούχων Πυροσβεστών.

