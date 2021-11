Κόσμος

Γερμανία: Νεκρός Ρώσος διπλωμάτης έξω από την πρεσβεία της χώρας του

Τα αίτια του θανάτου του Ρώσου διπλωμάτη δεν έχουν διευκρινιστεί.





Νεκρός υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες βρέθηκε ένας 35χρονος Ρώσος διπλωμάτης στη Γερμανία, μπροστά από την πρεσβεία της χώρας του στο Βερολίνο.





Σύμφωνα με πληροφορίες του γερμανικού περιοδικού Der Spiegel, η αστυνομία του Βερολίνου εντόπισε στις 19 Οκτωβρίου, περίπου στις 7:20, το άψυχο σώμα του Ρώσου διπλωμάτη στο πεζοδρόμιο μπροστά από το κτίριο της ρωσικής πρεσβείας.





Σήμερα εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εξωτερικών επεσήμανε ότι το υπουργείο έχει ενημερωθεί για το συμβάν, αλλά πρόσθεσε ότι δεν μπορεί να δώσει άλλες λεπτομέρειες για λόγους προστασίας της ιδιωτικότητας.





Όπως επισημαίνει το Der Spiegel, ο άνδρας φαίνεται να έπεσε από το παράθυρο του ψηλότερου ορόφου της πρεσβείας της Ρωσίας, που βρίσκεται στη συνοικία Μίτε του Βερολίνου.

Πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας επεσήμαναν ότι οι συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό όπως και τα αίτια του θανάτου δεν έχουν διευκρινιστεί. Το πτώμα του διπλωμάτη, σύμφωνα με το γερμανικό περιοδικό, έχει μεταφερθεί στη Ρωσία.

Η πρεσβεία δεν έχει σχολιάσει το περιστατικό.

Σύμφωνα με τον επίσημο κατάλογο των Ρώσων διπλωματών, ο 35χρονος διαπιστεύτηκε το καλοκαίρι του 2019 ως δεύτερος γραμματέας της πρεσβείας.

ο διπλωμάτης ήταν μυστικός πράκτορας της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Ασφαλείας της Ρωσίας (FSB), μετέδωσε το Der Spiegel. Όπως ανέφεραν πηγές των υπηρεσιών ασφαλείας της Γερμανίας,(FSB), μετέδωσε το Der Spiegel.

