Life

Ράδιο Αρβύλα στον ΑΝΤ1: τρίτο τρέιλερ για την πρεμιέρα (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

O Αντώνης Κανάκης και η παρέα του θα μας κρατούν παρεά τη νέα τηλεοπτική σεζόν, καθημερινά στις 20:00, όπως μόνο εκείνοι ξέρουν!

Το "Ράδιο Αρβύλα" επιστρέφει τη Δευτέρα, 8 Νοεμβρίου, στον ΑΝΤ1 και υπόσχεται βραδιές γέλιου!

O Αντώνης Κανάκης και η παρέα του θα μας κρατούν παρεά τη νέα τηλεοπτική σεζόν, καθημερινά στις 20:00, όπως μόνο εκείνοι ξέρουν!

Η παρουσία τους στον ΑΝΤ1 για μία δεκαετία από το 2008 έως το 2018, χάρισε αξέχαστες στιγμές, γι αυτό και η αναμονή για τη μεγάλη πρεμιέρα είναι μεγάλη!

Η παρέα, που ξέρει πολύ καλά πως να κάνει όλους εμάς τους φανατικούς τηλεθεατές να μην ξεκολλάμε από την τηλεόραση, επιστρέφει.

Δείτε εδώ το 3ο τρέιλερ:

Ειδήσεις σήμερα:

Ληστεία μετά φόνου σε ψιλικατζίδικο: Βίντεο ντοκουμέντο

Μοιχεία: Θανατική ποινή για παράνομο ζευγάρι

Ολυμπία Χοψονίδου: Ριζική αλλαγή στην εμφάνισή της (εικόνες)