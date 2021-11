Κοινωνία

Ιρακινός κατηγορούμενος για συμμετοχή στον ISIS : Κατονόμασε μέλη του Ισλαμικού Κράτους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σοβαρότερη φαίνεται πως είναι η υπόθεση, που ανατέθηκε στον Εφέτη. Ερευνούνται ύποπτοι ως μέλη του ISIS.

Αναβαθμίζεται η έρευνα για την υπόθεση του 34χρονου Ιρακινού που συνελήφθη για συμμετοχή στον ISIS, πριν ένα μήνα, με την ανάθεση της ανάκρισης σε ειδικό εφέτη ανακριτή, που ορίστηκε από την Ολομέλεια Εφετών λόγω της σοβαρότητας της υπόθεσης.

Η δικογραφία σε βάρος του κατηγορούμενου για τρομοκρατική οργάνωση Ιρακινού, που μέχρι τώρα χειριζόταν από την 21η τακτική ανακρίτρια, ανατίθεται πλέον στην εφέτη Ιωάννα Στρατσιάνη προς την οποία θα υποβληθεί άμεσα από την συνάδελφο της πρωτοδίκη, όλο το υλικό.

Σύμφωνα με δικαστικές πηγές, η αναβάθμιση της έρευνας κρίθηκε απαραίτητη, καθώς ο 34χρονος κατά την εξέλιξη της έρευνας φαίνεται πως κατονόμασε πρόσωπα που πιθανόν εμπλέκονται σε ομάδες-βραχίονες του αυτοαποκαλούμενου ισλαμικού κράτους. Μάλιστα ελέγχεται αν τα κατονομαζόμενα πρόσωπα βρίσκονται ήδη σε ευρωπαϊκό έδαφος.

Η εξέλιξη αυτή ήταν που πυροδότησε άμεσα την Εισαγγελία Εφετών, η οποία ζήτησε την σύγκληση της Ολομέλειας Εφετών επικαλούμενη την σοβαρότητα της υπόθεσης και της εξαιρετικής φύσης της που αφορούν ακόμη και λόγους εθνικής ασφάλειας, για τον ορισμό ειδικού εφέτη ανακριτή για την διενέργεια της έρευνας. Το Σώμα έκρινε βάσιμες τις αιτιάσεις της Εισαγγελίας Εφετών και όρισε την κ. Στρατσιάνη για την διενέργεια της έρευνας.

Υπενθυμίζεται ότι ο αλλοδαπός συνελήφθη στις αρχές Οκτωβρίου στην Αθήνα από την Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία, μετά από πληροφορίες που έφθασαν στις διωκτικές αρχές από ξένες υπηρεσίες, ότι ο 34χρονος είχε εμπλοκή με την ισλαμιστική οργάνωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αστυνομίας η σύλληψη έγινε «κατόπιν αξιοποίησης πληροφοριών που παρασχέθηκαν από αλλοδαπές συνεργαζόμενες υπηρεσίες και σε συνεργασία με την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών (ΕΥΠ)». Σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία που περιήλθαν σε γνώση των ελληνικών αρχών αναφέρουν πως ο κατηγορούμενος για τουλάχιστον έναν χρόνο, το διάστημα 2014-2015 είχε αναπτύξει δραστηριότητα με ομάδες του αυτοαποκαλούμενου ισλαμιστικού κράτους. Ο κατηγορούμενος εμφανίζεται σε βίντεο, που φαίνεται να έχει ληφθεί σε περιοχή της Συρίας, να εξυμνεί την δράση της ισλαμιστικής τρομοκρατικής οργάνωσης κρατώντας ένα αυτόματο πυροβόλο όπλο. Το επίμαχο υλικό είχε αναρτηθεί στο επίσημο κανάλι της αμερικανικής εφημερίδας New York Times το 2014.





Σύμφωνα με πληροφορίες των αρχών, ο Ιρακινός φαίνεται πως ζούσε στην Ελλάδα με την οικογένεια του τα τελευταία τρία χρόνια και είχε υποβάλει δυο φορές αίτημα για παροχή ασύλου, τα οποία είχαν απορριφθεί. Μετά από προσφυγή του στο Διοικητικό Πρωτοδικείο κατά των αποφάσεων, όπου διεκδικεί άσυλο για ανθρωπιστικούς λόγους, ο 34χρονος παρέμενε στην Ελλάδα αναμένοντας την απόφαση.

Ειδήσεις σήμερα:

Γυναικοκτονία στην Ιεράπετρα: Συγκλονίζει η κόρη της Νεκταρίας και του συζυγοκτόνου (βίντεο)

NASA: Η δυτική Ελλάδα σε μία διαστημική φωτογραφία

Μήνυση για συκοφαντία στην εκπαιδευτικό που κατήγγειλε βιασμό από προϊστάμενο της